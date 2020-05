O feriado de Corpus Christi, marcado para o dia 11 de junho, será antecipado em Mogi das Cruzes para esta sexta-feira (22/05). O projeto de lei enviado pela Prefeitura foi aprovado na tarde desta terça-feira (19/05) pela Câmara Municipal. A medida tem como objetivo aumentar o isolamento social da população em meio à pandemia do novo coronavírus.

A antecipação do feriado havia sido discutida mais cedo em reunião dos prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), do qual Mogi das Cruzes faz parte. A medida foi aprovada pelos municípios que fazem parte do consórcio. Apenas a cidade de Guarulhos não aderiu à proposta.

A alteração da data do feriado Corpus Christi é uma alternativa dos municípios para ampliar o índice de isolamento social nas cidades do Alto Tietê, que vêm registrando melhores resultados durante finais de semana e feriados. A medida faz parte dos esforços para a contenção da pandemia de Covid-19 e para a disseminação do novo coronavírus.

O Governo do Estado também decidiu pela antecipação do feriado de 9 de julho, em homenagem à Revolução Constitucionalista de 1932. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) votará, nesta semana, a proposta de antecipação do feriado para a próxima segunda-feira, dia 25 de maio.

Assim, caso haja a aprovação da Alesp do projeto estadual, haverá um feriado prolongado de quatro dias consecutivos em Mogi das Cruzes, entre sexta-feira e segunda-feira, englobando o final de semana.

