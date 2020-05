A Sicredi Progresso PR/SP informa que todas as agências da cooperativa manterão o expediente para atendimento aos associados nesta segunda-feira, 25 de maio, das 9 às 14 horas. Embora tenha sido decretada a antecipação do feriado de 9 de julho, os serviços considerados essenciais, tais como as agências financeiras, poderão manter as atividades. Desta forma, os associados do Sicredi podem contar com todo o apoio das agências de Mogi das Cruzes, Suzano, Guararema, Itaquaquecetuba e Ferraz de Vasconcelos.

A Sicredi Progresso PR/SP reforça ainda que mantém todos os protocolos de segurança recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS).