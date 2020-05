Desde a última segunda-feira (18/05), quando teve início na cidade o trabalho de distribuição de kits de alimentação doados pelo Governo do Estado, 5.500 famílias em situação de vulnerabilidade já foram beneficiadas. A ação faz parte do programa Alimento Solidário e as entregas terão continuidade durante o feriado e final de semana.

Os kits começaram a chegar na cidade na última sexta-feira e foram entregues em sua totalidade até o último domingo. Ao todo, são 28.779 cestas que, por regras do Governo do Estado, estão sendo destinadas a famílias cadastradas no CadÚnico e que recebem o benefício do Bolsa Família no valor de até R$ 89,00 per capita.

O material foi todo armazenado no Centro de Apoio a Serviços Municipais (Casem), de onde partem diariamente os veículos utilizados na operação. Há uma grande logística envolvida, com o emprego de mais de 50 veículos e cerca de 200 colaboradores. A previsão é que as entregas para as famílias sejam concluídas em meados da próxima semana.

Vale lembrar que este é um kit montado pelas equipes do Governo do Estado de São Paulo e, segundo cálculos, é o suficiente para garantir a alimentação de uma família composta por quatro pessoas pelo período de um mês.

Paralelamente, a Prefeitura de Mogi das Cruzes vem fazendo a doação de kits de alimentação para pessoas que se cadastraram via Ouvidoria Geral e estão passando por triagem, conforme a resolução do Comitê de Ação Social e Econômica (CASE). Vale lembrar que, neste caso, o foco são os empreendedores autônomos, que não recebem outros tipos de benefícios governamentais.

Mais de 6 mil pessoas desse cadastro da Ouvidoria já foram beneficiadas, tanto com kits que foram montados a partir de alimentos provenientes da merenda escolar, como por cestas básicas que foram doadas por empresas e sociedade civil.

Outras 2.500 famílias já foram beneficiadas com kits contendo produtos da agricultura familiar, pela primeira etapa do projeto feito em parceria com a Fundação Banco do Brasil, Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, cooperativas agrícolas da cidade e Secretaria Municipal de Assistência. O projeto terá uma segunda etapa, prevista para o início de junho.

Mais uma ação que permitirá a continuidade do trabalho de distribuição de alimentos é o recebimento de mais 12 mil kits de alimentação, que foram adquiridos pela Administração mediante licitação pública. Após serem entregues à Prefeitura, os kits serão distribuídos conforme cadastro da Secretaria Municipal de Educação e também de acordo com os cadastros da Ouvidoria e CASE.

Importante lembrar que há todo um trabalho de cruzamento de dados, que visa eliminar duplicidades. No próprio cadastro via Ouvidoria, por exemplo, há casos de pessoas que se cadastraram mais de uma vez e também de famílias que já estavam presentes no CadÚnico. Por meio do cruzamento de dados e triagem, a proposta é que cada família seja beneficiada com uma cesta ou kit de alimentação, permitindo o atendimento ao maior número possível de famílias na cidade como um todo.

Comitê de Ação Social e Econômica