A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz de Vasconcelos localizou em 20 de maio, um carro que havia sido produto de furto na Vila Solar. O veículo encontrava-se abandonado em uma via do bairro do Jardim Tinoco, sem as rodas e outros equipamentos. O veículo foi restituído ao dono.

O Ford Ka havia sido estacionado pelo proprietário em frente a um condomínio. Quando chegou ao local novamente, depois de algumas horas, o ferrazense não encontrou o carro. Imediatamente, a polícia foi acionada e as informações registradas em sistema, o que permitiu que a GCM constatasse o produto de furto quando se deparou com o veículo durante patrulhamento preventivo.

O veículo estava sem as rodas, macaco, bateria, estepe e chave de rodas. Os guardas municipais foram alertados pela própria população, que percebeu a situação suspeita.

O comandante da GCM, Cléverson Ramos, destacou que, infelizmente, a ocorrência tem sido comum na cidade, mas falou dos esforços da corporação no combate a este crime. “É corriqueiro atendermos denúncias desta natureza, de localização de produto de furto, mas o patrulhamento é justamente também para isso. Também temos contado com a ajuda da população, que nos alerta neste sentido. Além disso, monitoramos as áreas viciadas no abandono de veículos oriundos de roubos e furtos e continuaremos trabalhando em prol do combate à criminalidade do município”, disse Ramos.

A GCM de Ferraz atende pelo 153 ou pelo 4679-4334.

Fonte: DeCom Ferraz