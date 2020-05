Poá infelizmente recebeu ontem (22/5) a confirmação de mais dois óbitos de COVID-19 e até o momento registra no total 21 mortes da doença. As duas vítimas eram do sexo masculino, uma tinha 92 anos e a outra 77 anos.



No município de Poá foram notificados até o momento 603 casos suspeitos de COVID-19, nos quais 90 são moradores de outras cidades (Suzano, Mogi, Ferraz, Itaquá, São Paulo e São José dos Campos). Dos 513 casos suspeitos de Poá, 163 foram confirmados e destes 35 já estão curados. Foram descartados por critério laboratorial 154 casos.



É preciso esclarecer que tivemos 108 casos suspeitos/leves sem coleta de exames, sendo monitorados, destas notificações leves, 16 são moradores dos municípios de Itaquá, Mogi, Ferraz, São Paulo e São José dos Campos.



Poá possui neste momento três óbitos suspeitos para COVID-19. 11 óbitos foram descartados e 21 foram confirmados.

