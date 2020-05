As viaturas da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana passarão por higienização interna com aparelhos de oxi-sanitização nas próximas semanas. Isso porque a empresa Insul Back Auto Center ofereceu o serviço gratuitamente à Prefeitura de Suzano, como forma de ajudar no enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19).

O prefeito Rodrigo Ashiuchi e a presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, receberam nesta quarta-feira (20/05) o empresário proprietário da Insul Black, Alan Kardec Santos Alves, no Gabinete Principal do Paço Municipal Firmino José da Costa. Na oportunidade, o chefe do Executivo disse que também deseja oferecer o atendimento para a Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.

“Nossa ideia é fazer essa oxi-sanitização em todas as viaturas de Suzano. Em paralelo, queremos oferecer esses serviços aos profissionais da Saúde, que estão na linha de frente nesse trabalho contra o coronavírus. A ideia é que possamos higienizar os veículos desses servidores, sem custos a eles e aos cofres públicos”, explicou o chefe do Executivo suzanense.

A limpeza, segundo Alves, é feita por meio de um aparelho de oxi-sanitização, com tecnologia à base de ozônio. “Essa é uma técnica de limpeza que emprega o ozônio como germicida, ou seja, é um meio para eliminar bactérias e vírus, melhorando a qualidade do ar em circulação no interior do veículo”, detalhou o empresário.

De acordo com o proprietário da Insul Black, o serviço tem duração de até 20 dias e a expectativa é fazer até oito atendimentos diários até o final de julho. “Na próxima semana vamos assinar o documento de voluntariado de nossa empresa com o departamento jurídico da prefeitura e em seguida pretendemos dar início”, contou.

Por fim, o prefeito e a primeira-dama agradeceram o trabalho voluntário. “Toda ajuda é bem-vinda, principalmente neste período de pandemia. Agradecemos a preocupação com a cidade e a ajuda aos servidores municipais”, finalizou Ashiuchi.

Crédito das fotos e Fonte: Wanderley Costa/Secop Suzano