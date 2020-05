Hoje, 27 de maio, ocorre a live “Momento Empreendedor”, transmissão online idealizada pela Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, Associação Comercial e Industrial (ACIFV) da cidade, e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o Sebrae, com o objetivo de discutir novas práticas empreendedoras em tempos de pandemia da Covid-19, bem como oferecer ferramentas de inovação aos empresários. A live terá início às 15 horas.

No cronograma do evento digital, está o titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agropecuária, Pedro Elias Bou Assi, que terá aproximadamente 20 minutos para falar sobre as ações da pasta no sentido de apoiar os empreendedores do município durante a quarentena. Em seguida, entrará a presidente da ACIFV, Emilene Ferreira, que explanará, também por cerca de 20 minuto, sobre associativismo em tempos de crime. Para fechar a programação, o gerente regional do Sebrae – SP no Alto Tietê, Sérgio Gromik, falará por 40 minutos sobre o “Programa Enfrentar”, apresentando cinco ações aos empreendedores para superar a crise gerada no mercado pelo novo coronavírus.

Para participar, o interessado deve deixar telefone e e-mail por meio do formulário https://forms.gle/okP44uF5p8iF5gCD8. Amanhã, antes da transmissão, a pessoa receberá o link da plataforma onde a live será transmitida. Vale destacar que a programação terá como público-alvo empreendedores da cidade, mas será aberta a todos.

De acordo com o secretário Pedro Bou Assi, a live servirá não só para transmitir conhecimento e disseminar estratégias, mas também para nortear ações futuras da pasta. “Além de apresentarmos as ferramentas gratuitas que já oferecemos aos empreendedores da cidade, a live também será um teste, onde, a partir dele, teremos noções básicas sobre como conseguir outras estratégias com diversas instituições para fazer a diferença no mercado neste período de quarentena. Compartilhe com a família e amigos e vamos investir no empreendedorismo”, disse Bou Assi.

