A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos concluiu em 28 de maio, as obras da creche da Rua Tapiras, na Vila Sato Antônio, que ainda deverá ter nome definido. Foram quatro meses para finalizar a construção. O local deverá atender 120 crianças, de 0 a 3 anos de idade.

A creche conta com salas de aulas, solário, lactário, fraldário, sanitários para alunos, professores e para crianças com deficiência, área de banho e troca, berçário, copa, depósito para materiais de limpeza, lavanderia, cozinha, refeitório, despensa, área para carga e descarga, almoxarifado, secretaria, diretoria, sala de coordenação e pedagogia, sala dos professores, vestiário, playground, entre outros espaços, todos à luz das legislações vigentes. Por meio de parceria com a iniciativa privada, foram investidos pelo mesmo R$ 800 mil na obra.

De acordo com o titular da Secretaria Municipal de Obras, Planejamento Urbano, Saneamento, Verde, Meio Ambiente e Habitação, Antônio Carlos dos Santos Ferreira, o local encontrava-se vazio, sem utilidade, sendo que o bairro já possuía uma demanda de crianças para a creche. “Juntamos os pedidos dos moradores e o que tínhamos em mãos, o que resultou em mais um bem para a população”, disse Ferreira.

A secretária municipal de Educação, Sônia Regina Fernandes Afonso, destacou a satisfação com mais um equipamento sendo finalizado e falou da continuidade do trabalho da pasta. “Apesar de estarmos aguardando o momento ideal para inaugurar esta creche, já estamos muito felizes por mais esta conquista. Ainda lembro que está previsto um chamamento público para atender mais 100 crianças da Vila Santo Antônio, com o objetivo de aumentar a quantidade dos pequenos assistidos no bairro”, afirmou a secretária.

O prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, reforçou as expectativas com o uso do local depois que a situação proposta pela Covid-19 for normalizada. “É um espaço muito bom, que acolherá crianças de todo o bairro e oferecerá ensino de qualidade para cada aluno. Todos sabem que priorizo a educação, que prefiro construir creches do que asfaltar ruas, se for preciso escolher, e tenho muito orgulho de termos finalizado mais umacreche”, concluiu o chefe do Executivo ferrazense.

