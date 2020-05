A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano está promovendo o realinhamento de paralelepípedos de vias públicas. O trabalho começou nesta semana no Jardim Monte Cristo e será estendido, nos próximos dias, para Vila Urupês, Parque Maria Helena e Vila Maluf. Além disso, as equipes da pasta também fazem reparos na iluminação pública, limpeza de bueiros e outras ações de zeladoria.

No Jardim Monte Cristo, o realinhamento de paralelepípedos ocorreu nas ruas Ametista, Turquesa e Esmeralda, a pedido da vereadora Gerice Rego Lione. “Depois de ter melhorado as condições da rua Turmalina, com asfalto e nova iluminação, mais vias públicas do bairro recebem a devida manutenção. A população do Jardim Monte Cristo só tem a agradecer”, destacou a parlamentar.

Na manhã desta quinta-feira, ela acompanhou o prefeito Rodrigo Ashiuchi durante vistoria dos trabalhos, ao lado dos assessores Jefferson Ferreira dos Santos, da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, e André Chiang, da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae). “Este é um importante trabalho para melhoria do Jardim Monte Cristo, sobretudo da mobilidade urbana. Nossa programação prevê levar os serviços a outros três bairros, mas futuramente também poderemos estender para mais locais que também têm ruas de paralelepípedo”, disse o chefe do Executivo.

Quem concorda com o prefeito é o morador Josemar de Oliveira, que vive no Jardim Monte Cristo há 44 anos. “Gostei muito do serviço realizado. Há tempos que não víamos uma manutenção como esta. Sem dúvida, vai melhorar bastante o tráfego de veículos. Por isso, agradeço o prefeito, que tem mostrado muita dedicação à cidade, e também a vereadora Gerice, por ter intermediado essa melhoria”, destacou ele.

Com o término no Jardim Monte Cristo, o realinhamento e demais serviços de manutenção serão iniciados na próxima semana na Vila Urupês. Por lá, os trabalhos ocorrerão na rua Jeca Tatu e na avenida Taiaçupeba, a pedido do vereador Joaquim Antônio da Rosa Neto. Na sequência será a vez do Parque Maria Helena e Vila Maluf, após solicitação do também parlamentar Max Eleno Benedito. Serão beneficiadas as ruas Albert Fink, Dr. Anis Fadul, Adhemar Pereira de Barros e Francisco Aro.

Crédito das fotos e Fonte: Mauricio Sordilli/Secop Suzano