A campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada até 5 de junho em Ferraz de Vasconcelos. O público-alvo são crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, pessoas com deficiências, professores da rede pública e privada e adultos de 55 a 59 anos. Pessoas que fazem parte de outros grupos prioritários da campanha e que não conseguiram se imunizar em suas respectivas fases, também pode procurar os postos de saúde da cidade para a aplicação da dose.

No município, 12 postos de saúde oferecem a vacina das 8 às 16 horas, de segunda a sexta-feira, sendo observadas todas as medidas para evitar aglomerações e evitar o contágio do Covid-19. É necessário apresentação de documento de identificação com foto e, para as crianças, obrigatória a carteirinha de vacinação.

Desde o começo da campanha, a Secretaria Municipal de Saúde já imunizou 31.559 pessoas, o que equivale a aproximadamente 59% da estimativa populacional total. Entre os públicos-alvo estiveram, nas outras etapas, idosos com mais de 60 anos de idade, trabalhadores da saúde, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, funcionários das forças de segurança e salvamento, etc.

O prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, destacou a importância de se imunizar contra a gripe, ainda mais em tempos de coronavírus. “Claro que a dose não protege contra a Covid-19, mas ajuda na imunidade, o que é essencial neste momento, principalmente para os grupos prioritários. Esperamos que a população continue aderindo à vacinação e nos ajude a atingir nossa meta de 90% de cada público-alvo”, ressaltou o chefe do Executivo ferrazense.

Fonte: DeCom Ferraz