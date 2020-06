“O sonho está tomando forma”. Foi com essas palavras que o prefeito Gian Lopes anunciou em 29 de maio que as obras da construção do novo viaduto, na região central de Poá, atingiram 50% de conclusão. Nesta tarde, o prefeito vistoriou a concretagem do último bloco de fundação viaduto, de um total de 13 que farão a sustentação dos pilares e da parte superior do empreendimento. O prefeito estava acompanhado pelo engenheiro da secretaria de Obras, Alberto de Pinho Novo e pelos engenheiros da empresa FBS, responsável pelos trabalhos.



“O trabalho de fundação do viaduto já está quase 100% concluído. Na sequência vamos levantar o último pilar para iniciar a inserção das travessas dessa tão sonhada obra da população poaense”, enfatizou o prefeito. O engenheiro Pinho lembrou que a obra é um sonho de 30 anos da população poaense para eliminar o grande problema do trânsito do município, principalmente em horários de pico. “Mobilidade, segurança, desenvolvimento, logística e muito mais está envolvido na construção desse viaduto. Vale lembrar que esta obra é executada com o que existe de mais moderno na engenharia atual”, disse Pinho.



O Viaduto Tancredo Neves, na região central, ganhará a segunda alça, paralela a existente. Serão duas faixas em cada alça. Um investimento de R$ 12,8 milhões. Segundo a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, aproximadamente 20 mil veículos passam diariamente pelo viaduto e no horário de pico, muitos motoristas levam aproximadamente 40 minutos para percorrer uma distância de 1,5 quilômetro.



Construtora

Contando com uma equipe de profissionais altamente qualificados e desde 1991 no mercado da construção civil, a FBS Construtora consolidou-se na área de infraestrutura oferecendo serviços como pavimentação, terraplenagem, drenagem, saneamento e construção civil, em obras de médio e grande porte, em todo País.



Entre as obras da FBS, está a construção da passagem subterrânea para acesso à avenida Mario Covas, primeira etapa da obra Novo Centro, em Carapicuíba; construção da Ciclopassarela, obra da WTorre que liga o Parque do Povo à Ciclovia da Marginal Pinheiros; entregou o conjunto de dois pôlderes na região central de Franco da Rocha; no mês de maio entregou a implantação de duas praças de pedágio nos KM 16 e KM 58 da Rodovia dos Tamoios (obras concluídas em prazo recorde de seis meses); a FBS também compõe o Consórcio Bacia do São Francisco, que entregou as obras do Eixo Leste do Programa de Integração do Rio do São Francisco (PISF), em Monteiro (PB), considerada a maior obra de infraestrutura hídrica já realizada no País.



Foto e Fonte: Flávio Aquino/Departamento de Comunicação de Poá