O prefeito de Poá, Gian Lopes, recebeu na tarde de segunda-feira (01/06), a visita do deputado federal Marcio Alvino, que veio à cidade assinar a emenda parlamentar de sua autoria que destina a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Poá (APAE) um valor de R$ 200 mil.



O ato, que aconteceu no gabinete do prefeito, contou com a participação de Cristiany de Castro, presidente da Federação da APAEs do Estado de São Paulo (por meio de videoconferência), dos vereadores David de Araújo Campos, o Tio Deivão (presidente da Câmara) e Francisco Paulo Garcez, o Sargento Garcez, do presidente da Apae de Poá, Odair Pereira e dos secretários de Assistência e Desenvolvimento Social, Rosa dos Santos e de Governo, Fernando Miranda.



O prefeito Gian Lopes destacou que a emenda é muito importante. “É fundamental que as nossas entidades se sintam amparadas neste momento tão difícil que o País atravessa e é gratificante ainda poder contribuir para que as nossas instituições continuem realizando um belíssimo trabalho para a comunidade”.



Segundo o deputado Marcio Alvino, ele tem destinado emendas para diversas entidades e que já atenderam cerca de 80 APAEs de todo o Estado de São Paulo. “Conheci o trabalho da entidade poaense e vi o carinho e a responsabilidade com que as ações são desenvolvidas e isto se torna cada vez mais prazeroso. Estaremos sempre à disposição não só da APAE como de todas as instituições poaenses”.



Conforme explicou a secretária Rosa dos Santos, além da emenda federal, a APAE também recebeu mais três emendas no valor de R$ 122 mil. “É com grande alegria que passamos estes valores para a APAE, pois sabemos que o trabalho é realizado com seriedade e respeito”.



Para o presidente da APAE, Odair Pereira, os valores destinados serão utilizados para investimentos relacionados à acessibilidade, segurança e salubridade dos atendidos que hoje são 120 pessoas, entre 5 meses a 52 anos de idade. “Esperamos ansiosos por esta ajuda. Será feito o melhor para os nossos atendidos, que cuidamos com tanto amor e carinho”, finalizou.



Foto e Fonte: Flávio Aquino/Departamento de Comunicação de Poá