A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio do Comitê de Ação Social e Econômica e da Secretaria Municipal de Assistência Social, convoca os cidadãos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e que recebam o benefício do Bolsa Família no valor de até R$ 89,00 per capita, para que façam a atualização de seus dados para o recebimento das cestas doadas pelo Governo do Estado, por meio do programa Alimento Solidário. A relação de beneficiários está disponível para consulta (veja o link no final do texto) e a atualização pode ser feita a partir desta terça-feira (02/06) pelos números de telefone e Whatsapp da Secretaria Municipal de Assistência Social. Em breve será oferecido um sistema pelo site da Prefeitura para a atualização dos dados.

A medida é fundamental neste momento, para que possa ser finalizada a entrega dos 28.779 kits de alimentação que foram doados pelo Governo do Estado, por meio do programa Alimento Solidário. Mais de 6 mil kits não puderam ser entregues, pois as pessoas do cadastro não foram localizadas.

“São situações diversas, como endereços desatualizados, números não existentes, mudanças nos números de telefone. Tudo isso inviabiliza a entrega, portanto pedimos para que as pessoas façam essa atualização em caráter de urgência”, explica a secretária municipal de Assistência Social, Neusa Marialva.

A atualização já pode ser feita pelos telefones 4798-6920, 4798-6994 e 4798-6312 e também por Whatsapp, pelos números 97273-1812 e 97348-6434. Neste caso, o cidadão deve informar o NIS ou CPF, endereço e número de telefone. É importante que o contato seja feito pelo titular que consta no CadÚnico. E a partir desta quarta-feira (03/06), será disponibilizado um sistema no site da Prefeitura de Mogi das Cruzes onde as pessoas poderão consultar e atualizar seus dados mediante a inserção do Número de Identificação Social (NIS) ou CPF de quem fez o CadÚnico.

O presidente do Comitê de Ação Social e Econômica (CASE), Romildo Campello lembra que o trabalho será feito em cumprimento às políticas de total transparência, permitindo que cada beneficiário consulte a sua situação junto ao cadastro e faça as devidas atualizações, caso necessário.

“O objetivo é ajudar da forma mais rápida possível aqueles que precisam de ajuda. E, neste momento, contamos com a colaboração dos próprios inscritos, para que possamos fazer com que esses alimentos cheguem até eles”, pontua.

A operação de entrega dos kits de alimentos teve início no dia 18 de maio, com o emprego de uma grande logística, envolvendo mais de 50 veículos e cerca de 200 colaboradores. Todos os kits foram armazenados no Centro de Apoio a Serviços Municipais (Casem), de onde partiram diariamente viaturas e caminhões com os kits. Do total recebido, cerca de 23 mil kits foram entregues, em regiões diversas da cidade. Os kits doados são o bastante para alimentar uma família composta por quatro pessoas pelo período de um mês.

Esta é apenas uma das frentes adotadas pela Prefeitura para prover alimentação em caráter emergencial às famílias impactadas pela pandemia do novo coronavírus. A Administração também abriu um cadastramento próprio, via Ouvidoria Municipal, com foco no atendimento a profissionais autônomos, que tiveram suas atividades paralisadas em função da quarentena. A eles, foram entregues mais de 6 mil kits, com alimentos provenientes do estoque da merenda escolar e também de doações da sociedade civil, comércios e empresas.

Também está em andamento um projeto em parceria com a Fundação Banco do Brasil, que compra alimentos de produtores rurais locais, monta kits e os distribui para famílias vulneráveis, a partir das entidades cadastradas no sistema de atendimento socioassistencial da cidade.

Além disso, a Prefeitura dará início, dentro dos próximos dias, à entrega de outros 12 mil kits de alimentação, que foram adquiridos pela Administração, mediante licitação pública. Eles serão destinados às famílias com filhos matriculados na rede municipal de ensino e também aos profissionais que se cadastraram via Ouvidoria e que atendam aos pré-requisitos da resolução do Comitê de Ação Social e Econômica.