A Prefeitura de Poá iniciou na manhã de ontem (2/6) e segue pelos próximos dias com a pulverização de vias e locais públicos como plano de contingência para conter a disseminação do Coronavírus no município. O trabalho teve início nas estações de trem de Calmon Viana e Poá, na Praça do Relógio, Terminal Rodoviário “Ayrton Senna”, entre outros pontos.

O prefeito Gian Lopes acompanhou o início dos trabalhos e ressaltou que a pulverização de vias e locais públicos é extremamente importante. “Além das parcerias que fizemos com diversos órgãos e empresas para realização deste trabalho de higienização em diversos pontos do município, agora firmamos um contrato com a empresa Prisma para que nos próximos dias seja feita a pulverização de vários locais da cidade. Seguimos no combate ao coronavírus e juntos vamos vencer essa doença”.

Recentemente, a empresa Limpa Tudo – Higienização e Impermeabilização, realizou a higienização no Hospital Guido Guida, no Hospital de Campanha, nas ambulâncias, SAMU e vias próximas ao hospital. E por meio de parcerias com a Sabesp e o Exército também já foi feita a desinfecção de diversos outros pontos no município e em breve outros espaços também receberão este trabalho.

Segundo a secretária de Saúde, Flávia Verdugo, os locais que receberão as equipes da Prisma foram escolhidos de acordo com levantamento da Vigilância em Saúde. “São pontos com grandes índices de contaminação e estamos agindo nestas áreas para evitar a proliferação e contágio deste vírus em nosso município”.

Entre os locais que receberão a pulverização estão: Praça Santo Antônio, Praça dos Expedicionários, Praça Padre Anchieta, UBS Nova Poá, Avenida Adutora, UBS Calmon Viana, bairro de Calmon Viana, Centro de Saúde 2 (CS 2), entre outros pontos.

De acordo com a empresa Prisma, a pulverização será realizada com uma solução de agente de oxidação seletiva altamente eficaz composta de dióxido de cloro (ativo biocida) e hipoclorito de sódio. São produtos exclusivamente de uso profissional em limpeza.

Foto e Fonte: Flávio Aquino/Departamento de Comunicação de Poá