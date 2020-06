Mogi das Cruzes recebeu, na noite de terça-feira (02/6), 10 respiradores do Governo do Estado para ampliação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Municipal, onde funciona o Centro de Referência do Coronavírus. Os equipamentos foram montados e instalados nesta quarta-feira (03/6), na presença de técnicos especializados e representantes da empresa fabricante.

Com os novos respiradores, o Hospital Municipal passa a contar com 44 leitos de terapia intensiva e 35 leitos de enfermaria, além dos 50 leitos de enfermaria disponibilizados nesta primeira fase de atendimento no Hospital de Campanha. “O aumento da capacidade hospitalar é fundamental para que possamos evoluir de fases na quarentena e também nos garante mais segurança no atendimento aos pacientes, principalmente os mais graves e que precisam de cuidados intensivos”, explica o prefeito Marcus Melo.

A chegada dos equipamentos amplia a capacidade hospitalar do Alto Tietê. Além de Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba também deve receber aparelhos do Governo do Estado nesta semana e novas entregas devem ocorrer nos próximos dias. “A capacidade hospitalar foi o que impactou para que as sub-regiões da Grande São Paulo ficassem na fase vermelha. Encaminhamos respiradores para que possam avançar”, afirmou o secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi.

Por enquanto, o município segue na faixa vermelha da quarentena e a Secretaria Municipal de Saúde mantém as orientações pelo isolamento social, cuidados redobrados com higiene e uso de máscara sempre que precisar sair de casa para trabalhar ou realizar alguma compra ou serviço essenciais. Até terça-feira (02/06), Mogi das Cruzes soma casos confirmado de Covid-19 quais, infelizmente, 95 pacientes foram a óbito.

