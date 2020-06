Ação teve início em 03 de junho e seguirá até hoje (05/06), das 8h30 às 13 horas, na Praça Santo Antônio e na estação Calmon Viana. Além de orientar as pessoas, equipe da Saúde está entregando um kit com máscara e álcool gel



A Prefeitura de Poá começou na última quarta-feira (03/06) e estendeu até hoje (05/06) uma ação para aferir a temperatura e o nível de oxigênio no sangue dos poaenses. A atividade que está sendo realizada em parceria pelas Secretarias de Saúde e de Assistência e Desenvolvimento Social e pelo Fundo de Solidariedade, consiste na abordagem de pessoas que circulam em dois pontos da cidade: Avenida 9 de Julho (em frente à Capela Santo Antônio) e em frente à estação de trem de Calmon Viana. Em breve outros bairros também receberão o projeto.



Ao abordar as pessoas, a equipe multidisciplinar composta por agentes comunitários de saúde, dentistas, enfermeiros, fisioterapeutas, entre outros, orientam os poaenses com relação aos atos de prevenção. De acordo com a secretária de Saúde, Flávia Verdugo, que acompanhou o início da ação, nos próximos dias, das 8h30 às 13 horas, as equipes estarão abordando as pessoas, orientando-as com relação aos atos preventivos e cada pessoa abordada receberá um kit que contém máscara e álcool gel. A secretária de Assistência, Rosa dos Santos e a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Andressa Lopes, também participaram da ação.



“É mais uma ação que a administração municipal promove para combater o Coronavírus na cidade. É muito importante que a população faça a sua parte e além de tomar os cuidados necessários, faça o isolamento social que ainda é o ideal”, disse Flávia Verdugo.



A primeira-dama e presidente do Fundo Social, Andressa Lopes, parabenizou a ação conjunta com a Secretaria de Saúde e conversou com alguns moradores. “Todos nós devemos levar muito a sério as orientações dos profissionais de saúde e temos muita fé que em breve sairemos desta pandemia e muito mais fortes”.



Foto: Flávio Aquino/Departamento de Comunicação de Poá