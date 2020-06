A Secretaria Municipal de Cultura encerrou as inscrições para a 2ª edição do Concurso de Contos de Suzano – “Vida Social e Individualidade”, com 33 trabalhos habilitados. Outros três foram desclassificados por não estarem de acordo com o regulamento. Agora as obras seguem para análise da comissão de seleção composta por escritores e membros da pasta.

Do total de inscritos, três foram da Categoria I – Estudantil/Ensino Fundamental; seis da Categoria II – Estudantil/Ensino Médio (ambos para estudantes matriculados em escolas públicas e privadas do município, residentes de Suzano ou não); e 27 da Categoria III – Livre, para qualquer pessoa maior de 16 anos que more na cidade.

As inscrições ocorreram de 1 a 31 de maio deste ano. O resultado dos vencedores será divulgado no dia 2 de julho (quinta-feira). A seleção será feita pela comissão de jurados formada por três escritores convidados e dois funcionários da Secretaria de Cultura, que escolherão os primeiros, segundos e terceiros colocados de cada categoria.

Os quesitos para avaliação são criatividade, fidelidade ao tema, domínio da técnica de conto e atendimento às regras gramaticais. Os interessados poderão conhecer os contos por meio do site “memoriaefuturosuzano.sp.gov.br” a partir do anúncio dos premiados. Todas as etapas da seleção serão realizadas via Internet.

Os três primeiros colocados de cada categoria serão premiados com certificados, kits de leitura e os valores de R$ 500, R$ 300 e R$ 200, respectivamente. Além disso, todos os participantes habilitados farão parte do livro “Antologia da 2ª edição do Concurso de Contos de Suzano”, com previsão de lançamento em 2021. Cada um receberá dez exemplares.

