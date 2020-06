A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, doou na manhã de 05 de junho, mais de 4,5 toneladas de alimentos perecíveis para pessoas em situação de vulnerabilidade social. A distribuição ocorreu na sede da pasta, na Vila Romanópolis.

A iniciativa foi uma parceria da municipalidade com a Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania e com o Centro de Integração a Cidadania (CIC) da cidade. Um dos requisitos para receber a doação, era que o munícipe também estivesse referenciado e sendo acompanhado por algum Centros de Referência de Assistência Social (Cras) de Ferraz.

Entre os alimentos ofertados, estavam sobre sobrecoxa de frango e salsicha. Vale destacar que a ação teve como objetivo ajudar mais uma vez as famílias que mais estão sofrendo com a paralisação dos comércios e prestadores de serviços não essenciais e que perderam seus empregos durante a pandemia. A Secretaria tem trabalhado neste sentido com a doação de cestas básicas também, em parceria com vários órgãos e com o governo Estadual.

O titular da pasta, Rodrigo de Freitas Siqueira, destacou a importância da ação para tantas famílias da cidade. “Muitas pessoas contam somente com a nossa ajuda e a doação destes perecíveis irá dar um respiro a estes munícipes que tanto estão precisando de suprimentos nesta quarentena. É um momento difícil para todos, e nós, da Secretaria, junto ao prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, continuaremos buscando outras ferramentas para ajudar os moradores”, afirmou Siqueira.

Fonte: Decom Ferraz