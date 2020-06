A atualização dos dados dos cidadãos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e que recebam o benefício do Bolsa Família no valor de até R$ 89,00 por pessoa (per capita), para o recebimento da cesta básica do programa Alimento Solidário, do Governo do Estado, pode ser feito até segunda-feira (08/06). O recadastramento é feito pelo site http://drti.pmmc.com.br/semas/recadastramento/ e pelos telefones da Secretaria Municipal de Assistência Social. A relação de beneficiários está disponível neste link: https://bit.ly/cestas-básicas-mogi

A convocação, feita pela Prefeitura de Mogi das Cruzes por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e o Comitê de Ação Social e Econômica, é fundamental neste momento, para que possa ser finalizada a entrega dos 28.779 kits de alimentação do programa Alimento Solidário. O recadastramento será para a entrega de mais de 6 mil kits que não puderam ser entregues, pois as pessoas não foram localizadas por motivos diversos, como endereços desatualizados, números não existentes, mudanças nos números de telefone, etc.

“A Prefeitura de Mogi das Cruzes está realizando uma força tarefa para a atualização das famílias não localizadas por motivos de mudança de endereço, erro na indicação do número residencial; ruas e travessas não existentes, falecimento ou transferência de residência para outros municípios. É muito importante que qualquer alteração em seus dados declarados junto ao CadÚnico seja informada até segunda”, disse a secretária municipal de Assistência Social, Neusa Marialva.

A Secretaria ressalta ainda que as famílias que já receberam o kit de alimentos pelo programa Alimento Solidário não precisam manter contato com a Prefeitura. O recadastramento deve ser feito nos canais abaixo relacionados APENAS pela família que consta como NÃO LOCALIZADA na lista. O cidadão deve informar o NIS ou CPF, endereço e número de telefone. É importante que o contato seja feito pelo titular que consta no CadÚnico.

• Site: http://drti.pmmc.com.br/semas/recadastramento/

• Telefone: (11) 4798-6920

• Telefone: (11) 4798-6994

• Telefone: (11) 4798-6312

• Whatsapp: (11) 97273-1812

• Whatsapp: (11) 97348-6434

A entrega dos kits de alimentos teve início no dia 18 de maio, com o emprego de uma grande logística, envolvendo mais de 50 veículos e cerca de 200 colaboradores. Todos os kits foram armazenados no Centro de Apoio a Serviços Municipais (Casem), de onde partiram diariamente viaturas e caminhões com os kits. Do total recebido, cerca de 23 mil kits foram entregues, em regiões diversas da cidade. Os kits doados são o bastante para alimentar uma família composta por quatro pessoas pelo período de um mês.

Se a família constar na relação como entregue e alegar não ter recebido o kit de alimentação pelo programa Alimento Solidário, deve entrar em contato pelo telefone 156 para o levantamento do ocorrido. A entrega para os cidadãos cadastrados no eOuve para o atendimento de kits de alimentação destinados a autônomos, desempregados, empregos informais e sem renda de benefícios federal/estadual por meio do Comitê de Ação Social e Econômica está em andamento.