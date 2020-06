A Prefeitura de Poá começou no dia 03/06, na região central, uma ação para aferir a temperatura e o nível de oxigênio no sangue dos poaenses e manterá o trabalho nesta semana, em diferentes bairros. A atividade que está sendo realizada em parceria pelas Secretarias de Saúde e de Assistência e Desenvolvimento Social e pelo Fundo de Solidariedade, consiste na abordagem de pessoas e nos próximos dias estará: Praça Santo Antônio (10/6), Praça Santo Antônio e Terminal do Kemel (11/6), e Praça Santo Antônio e Vila São Francisco (12/6).



Ao abordar as pessoas, a equipe multidisciplinar composta por agentes comunitários de saúde, dentistas, enfermeiros, fisioterapeutas, entre outros, orientam os poaenses sobre atos preventivos e cada pessoa abordada receberá um kit que contém máscara e álcool gel.



“É mais uma ação que a administração municipal promove para combater o Coronavírus na cidade. É muito importante que a população faça a sua parte e além de tomar os cuidados necessários, faça o isolamento social que ainda é o ideal”, disse a secretária de Saúde, Flávia Verdugo.



A primeira-dama e presidente do Fundo Social, Andressa Lopes, vem acompanhando o trabalho e ressaltou que a ação conjunta com a Secretaria de Saúde é extremamente importante. “Todos nós devemos levar muito a sério as orientações dos profissionais de saúde e temos muita fé que em breve sairemos desta pandemia e muito mais fortes”.



Foto: Flávio Aquino/Departamento de Comunicação de Poá

—