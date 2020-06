Os suzanenses que passaram na manhã de ontem (09/06) pelas praças dos Expedicionários, João Pessoa e da estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) presenciaram o Exército Brasileiro realizando a desinfecção dos espaços públicos. O prefeito Rodrigo Ashiuchi acompanhou toda a ação de combate ao novo coronavírus (Covid-19).

Ao todo, 35 militares do 5° Batalhão de Infantaria Leve promoveram, entre 9 e 11 horas, a dedetização no município, que, segundo o major Paulo Santos, integra com o Alto Tietê a região de atuação da Força Conjunta Bandeirantes, da “Operação Covid-19”. O chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva, e técnicos da Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana também estiveram presentes.

Na oportunidade, as equipes realizam a desinfecção com equipamentos de alta pressão com um composto à base de água e hipoclorito. “Estamos fazendo mais uma ação aqui na cidade, sendo a 60ª da nossa equipe. Nosso objetivo é oferecer um apoio à população no combate ao novo coronavírus”, destacou Santos.

O major lembrou que a última vez que estiveram em Suzano foi em 30 de abril, entre meia-noite e 2 horas, para realizar a desinfecção do Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte, e da estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). “Caso necessário, e estamos em tratativas com a prefeitura, podemos voltar para uma terceira ação em Suzano”, contou.

Durante a ação, o prefeito apresentou ao Major o empenho da administração municipal no combate à Covid-19, elencando os principais trabalhos, como a criação do Hospital de Quarentena, a disponibilidade do atendimento médico via telemedicina, a criação do espaço de acolhimento às pessoas que vivem em situação de rua no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, a disponibilização de 40 mil máscaras e a pulverização realizada nas ruas da cidade.

Por fim, o chefe do Executivo suzanense agradeceu o esforço do Exército Brasileiro e enalteceu a importância desta parceria no enfrentamento ao novo coronavírus. “Quando fizemos a primeira ação, em dois pontos de grande circulação, aproveitei para colocar nossas praças à disposição para receber o trabalho. Hoje os militares retornaram e fizeram o serviço mais uma vez. Quero agradecer o Exército Brasileiro, em nome do Major Paulo Santos, pelo trabalho e por todo o apoio nos cuidados às famílias, principalmente nesse período de pandemia”, disse Ashiuchi.

Crédito das fotos e Fonte: Wanderley Costa/Secop Suzano