A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Planejamento Urbano, Saneamento, Verde, Meio Ambiente e Habitação, finalizou no dia 09 de junho, a reforma do Centro de Arte e Cultura (CAC). O equipamento, localizado no Centro, recebeu pequenos reparos e aguarda o retorno das aulas.

Foram investidos aproximadamente R$ 25 mil na manutenção, por meio de emenda impositiva do vereador Renato Ramos de Souza. O local recebeu pintura nas paredes, teto, fachada, bem como no piso, que agora tem aspecto emborrachado, o que traz mais mobilidade aos dançarinos e frequentadores do CAC. A reforma durou cerca de 20 dias.

De acordo com o titular do Obras ferrazense, Antônio Carlos dos Santos Ferreira, a manutenção do CAC, que já era uma demanda da pasta, foi realizada de forma satisfatória. “Estamos muito felizes com o resultado e temos certeza que, assim que for possível a volta às aulas, os alunos também vão gostar do serviço”, afirmou Ferreira.

O secretário municipal de Cultura, Élio Tonalezi, destacou o trabalho realizado e como a reforma impactará no cotidiano do alunos do CAC. “Todas as dependências do Centro de Arte foram pintadas, o que já dá um novo visual ao espaço. Isso com certeza dará um gás a mais aos alunos e professores do CAC, melhorando as condições para os treinos e aulas”, concluiu Tonalezi.

Fonte: DeCom Ferraz