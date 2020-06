A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos deve concluir com dois meses de antecedência as obras do barramento, o piscinão, que está sendo construído na Rua Duque de Caxias, na Vila Romanópolis, no córrego Tanque Velho. Os trabalhos devem ser finalizados na primeira semana de julho.

O equipamento está passando pela fase de instalação de bases de concreto para o barramento. Cerca de 18 milhões de litros de água devem ser retidos pelo piscinão, resolvendo os problemas de enchentes na Avenida Governador Jânio Quadros, na altura do número 51, bem como nas vias adjacentes. Estão sendo investidos R$ 550 mil de recurso próprio nesta obra.

De acordo com o secretário municipal de Obras, Planejamento Urbano, Saneamento, Verde, Meio Ambiente e Habitação, Antônio Carlos dos Santos Ferreira, mesmo sem estar concluído, o equipamento já mostrou resultados nos últimos dias. “Nas últimas chuvas, durante os temporais, já percebemos diferença no volume de água acumulado na Avenida Governador Jânio Quadros. Será melhor ainda depois do encerramento dos trabalhos no local”, disse Ferreira.

O prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, falou sobre a antecipação de entrega da obra. “Cobramos muita urgência na construção do barramento, afinal queremos o final do sofrimento causado pelas enchentes desta região aos moradores. A cobrança deu certo, pois a previsão de término era para setembro, e vamos continuar investindo no sentido de mitigar as enchentes do município”, concluiu o chefe do Executivo ferrazense.

Fonte: DeCom Ferraz