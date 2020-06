O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, se reuniu em 10 de junho com o novo comandante do 32º Batalhão da Polícia Militar (PM), tenente-coronel Marcos Renesto. O encontro, realizado no Gabinete Principal do Paço Municipal Firmino José da Costa, teve o objetivo de estreitar laços e firmar parcerias para o setor da Segurança Pública. Durante a visita, o oficial aproveitou para conhecer as instalações da Central de Segurança Integrada (CSI).

Com a participação do assessor estratégico da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, Jefferson Ferreira dos Santos, e do chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva, bem como dos capitães Tiago Pavanelli, comandante da 1ª Companhia, e Alexandre Zakir, coordenador operacional do 32º Batalhão, o encontro foi pautado pelas parcerias entre a prefeitura e a PM, como a Atividade Delegada e o apoio da CSI.

À frente do policiamento de Suzano, o tenente-coronel Renesto destacou em sua fala o objetivo de reduzir os índices de criminalidade, ao passo que deverá dar continuidade aos trabalhos que estão sendo executados em parceria com a municipalidade. “É muito salutar ao município a integração das forças de segurança. Isso só tende a dar bons resultados. Fico contente em saber que a administração municipal, na pessoa do prefeito, tem feito grandes parcerias com a PM”, disse o comandante.

Em seguida, as autoridades foram apresentar a CSI ao tenente-coronel e aos capitães, que passaram pelas salas de verificação das imagens, de crise, de comunicação e a principal, onde ficam computadores, servidores e monitores, com expansão em painéis na parede. “Completamos um ano de trabalho, com auxílio a mais de 230 ocorrência com boas resoluções, além de muitos outros casos em que prestamos assistência. Essa ligação entre prefeitura e PM é imprescindível para melhorias neste setor tão importante”, informou Ashiuchi.

Para Renesto, o espaço é de suma importância no apoio à PM. “As câmeras prestam auxílio na identificação de ocorrências, de forma preventiva e ostensiva. Temos ainda um policial que fica aqui dentro, por meio da Atividade Delegada”, destacou. “Sem dúvida, essa é uma excelente ferramenta que une esforços, com uma colaboração integrada, em tempo real. Temos alcançado ótimos resultados em conjunto com a prefeitura”, completou Pavanelli.

O assessor estratégico da Segurança Cidadã, por sua vez, elencou algumas das melhorias na Guarda Civil Municipal (GCM). “Criamos a Ronda Ostensiva Municipal (Romu), que são nossos agentes de elite; armamos a GCM e demos novos coletes; potencializamos a Patrulha Maria da Penha, que é referência em todo o Brasil; e também estamos com bom desempenho no Canil e no Guard (Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas)”, detalhou Santos.

Por fim, Ashiuchi agradeceu as autoridades policiais pela visita de cortesia e pelo serviço prestado na cidade, principalmente neste período de pandemia do novo coronavírus (Covid-19). “A prefeitura, por meio da GCM e do Departamento de Fiscalização de Posturas, está à disposição da PM para auxiliar no combate à criminalidade e na melhoria da Segurança Pública. Agradeço o comandante pela visita e reforço nosso compromisso de proteção das famílias suzanenses”, concluiu.

Crédito das fotos e fonte: Irineu Junior/Secop Suzano