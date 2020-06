O Jardim Brasil, bairro do distrito de Palmeiras, está recebendo uma série de intervenções para ampliação do sistema de drenagem de águas pluviais. A obra vai contemplar o trecho do corredor de ônibus local formado pelas ruas Antônio Inácio, Valdir Ferreira de Jesus, José Dias de Souza e José Gomes do Nascimento. A ação prevê ainda a colocação de guias, sarjetas e novo pavimento. A expectativa é de que os trabalhos sejam concluídos no primeiro semestre do ano que vem.



De acordo com a Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae) da Prefeitura de Suzano, o investimento no bairro é de R$ 2.603.141,11. Atualmente, a obra se encontra na fase de drenagem e implantação de guias e sarjetas, sob responsabilidade da empresa Oestevalle Pavimentações e Construções Ltda. Já o serviço de pavimentação será realizado a partir da colocação de bloquetes, com posteriores ações de zeladoria, como limpeza, manutenção da iluminação pública e reforço na sinalização de trânsito.



A ampliação do sistema de drenagem deve contar com o assentamento de mais de 2,7 mil metros de tubulação e a construção de poço de visita, bocas de lobo e muros de ala. O trabalho deve minimizar os impactos que, muitas vezes, as chuvas causam na região, que sofre com enchentes.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi disse que a obra representa o comprometimento do Poder Público com o bem-estar e a qualidade de vida da população. “Essa é mais uma ação que estamos concretizando no Jardim Brasil, a fim de melhor atender à comunidade local que sofre nos períodos chuvosos. O trabalho também se soma aos serviços da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) no bairro”, disse ele, ao lembrar das intervenções para a instalação de redes de abastecimento de água e coleta de esgoto, anunciadas em novembro do ano passado.

Crédito das fotos e Fonte: Wanderley Costa/Secop Suzano