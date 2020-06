O prefeito Marcus Melo entregou, na manhã desta sexta-feira (12/06), seis novas viaturas para a Guarda Municipal de Mogi das Cruzes. Os novos veículos irão reforçar o trabalho realizado pela corporação na cidade e fazem parte dos investimentos da Prefeitura para a melhoria da segurança pública do município.

O investimento da Prefeitura na aquisição das novas viaturas foi de R$ 677 mil. Cinco viaturas são do modelo Duster, enquanto a outra é uma pick up. As novas viaturas irão reforçar o trabalho de patrulhamento da Guarda Municipal, principalmente durante este período de combate à pandemia causada pelo novo coronavírus em que a corporação está atuando para evitar aglomerações de pessoas e desrespeito às normas estabelecidas de distanciamento social.

“O trabalho na segurança pública é um desafio para os municípios e temos o compromisso de reforçar a Guarda Municipal com novas viaturas, equipamentos, investimento em pessoal, em tecnologia e em estrutura. Nossa Guarda Municipal realiza um trabalho muito importante para a cidade e é referência para outros municípios”, destacou Marcus Melo.

As novas viaturas se juntam aos investimentos desenvolvidos pela Prefeitura no fortalecimento do trabalho da Guarda Municipal e para a melhoria da segurança pública. Desde 2017, 35 novas viaturas, entre automóveis e motocicletas, foram incorporadas para a Guarda Municipal – já incluídas as entregues nesta sexta-feira. O investimento permitiu que o número de viaturas em operação passasse de 20 para 49, entre automóveis, pick ups, motos, van e micro-ônibus.

Outra iniciativa importante no setor de segurança pública e que deve ser entregue no próximo sábado (20/06) é Polo Municipal de Segurança, na avenida Lourenço de Souza Franco, no distrito de Jundiapeba. A estrutura terá base da Guarda Municipal, Centro de Formação e Treinamento e espaço para o canil da corporação. O investimento é de R$ 1,3 milhão.

Mais investimentos

A implantação de câmeras de monitoramento é outra ação desenvolvida pela Prefeitura de Mogi das Cruzes para ampliar a segurança da população. Desde 2017, a administração municipal dobrou o número de equipamentos em ruas, avenidas e espaços públicos. Atualmente, Mogi das Cruzes conta com 106 câmeras de monitoramento em todas as regiões da cidade e a Prefeitura já estuda novas ampliações, além da substituição de equipamentos mais antigos.

A administração municipal também ampliou o número de guardas municipais, com a contratação de 80 novos profissionais e a criação de novos grupamentos, como a Ronda Escolar, a Patrulha Rural, que atua na área rural e regiões mais distantes do centro urbano, e a Patrulha Maria da Penha, que trabalha na proteção a mulheres vítimas de violência.

Na avenida Engenheiro Miguel Gemma, está em andamento a construção da Central de Inteligência da Guarda Municipal. A obra tem investimento de R$ 3,9 milhões e reunirá as estruturas operacionais da Secretaria Municipal de Segurança e da Guarda Municipal, além da nova Central de Monitoramento. O Centro também receberá melhorias em breve. Uma base da Guarda Municipal será construída na praça Oswaldo Cruz, dentro do trabalho de renovação urbana da região central. A estrutura contará com uma central de monitoramento das câmeras do Centro.

Secretaria de Segurança