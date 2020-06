A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz de Vasconcelos atendeu na data de ontem, 11 de junho, duas ocorrências envolvendo a prática de descarte irregular de resíduos. Uma das ações ocorreu no Jardim São João e a outra no Jardim Pérola. As autuações foram possíveis por conta das denúncias dos moradores das regiões.

De acordo com a GCM, a primeira ação ocorreu no paço público próximo a Escola Estadual “Professora Lândia Santos Batista”, no Jardim São João. Diante da situação, o infrator teve o veículo que auxiliava no descarte, apreendido, e foi multado em 40 Unidades Fiscais do Município (UFMs), o que equivale a aproximadamente R$ 4,2 mil.

Já no segundo caso, registrado na Avenida Lourenço Paganucci, próximo ao Parque Municipal “Nosso Recanto”, no Jardim Pérola, a ação foi registrada pelos moradores por meio de fotos e vídeos, disponibilizados a corporação. O autor da infração, residente da cidade de Poá, também foi multado em 40 UFMs.

Segundo o comandante da Guarda, Cleverson Ramos, o sucesso na identificação dos autores e na ação em si, foi graças a ajuda da população. “Foi uma parceria que resultou na contribuição efetiva por parte da população ferrazense, que sempre que possível, colabora com informações, registram o momento da infração e denunciam. A GCM não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, por isso é tão importante a ajuda dos munícipes no sentido de combater a prática do descarte irregular de resíduos e nos ajudar a manter a cidade limpa”, concluiu o comandante Ramos.

Por: DeCom Ferraz