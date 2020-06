O prefeito Marcus Melo entregou na manhã desta terça-feira (16/06) o CEIM Comandante Otto Carlos Brasil de Rezende, no Jardim Universo, com capacidade para atender 140 alunos em período integral. Nesta quarta-feira (17/06) será entregue o recapeamento da avenida Prof Ismael Alves dos Santos, no Mogilar, dando continuidade a programação de 19 entregas de obras públicas neste mês.



“Mogi é uma cidade que não para em todas as áreas. Avançamos muito na área de educação. As videoaulas que temos oferecido aos nossos alunos foram pedidas pelo município de Bertioga, que está utilizando com seus alunos. Temos uma parceria consolidada com as entidades que nos ajudam a administrar as creches, que também é referência para outros municípios”, disse o prefeito.

O novo prédio será administrado pela Associação Beneficente São Martinho e possui cinco salas, um berçário, além de áreas pedagógica, administrativa, serviços e de convívio. O investimento é de R$ R$ 1.762.829,62. A unidade foi construída, ao lado da Escola Municipal Professora Apparecida Ferreira Cursino, no novo modelo sustentável com soluções ecológicas, como ventilação e iluminação natural, placas fotovoltaicas e água de reuso.



Patrono

A creche recebeu o nome do comandante Otto Carlos Brasil de Rezende, nascido em 2 de maio de 1937 na cidade de Guararapes, interior de São Paulo, filho dos mogianos Geraldo Justiniano e Helena Brasil de Rezende. Com uma carreira de grande destaque na Marinha Brasileira, recebeu os títulos de Comandante Rezende da Recon (equiparado ao SEALS dos EUA), Paraquedista Mestre de Saltos e Mergulhador de Combate. Comandou a Divisão Anfíbia e os Fuzileiros Navais do Brasil.



O patrono foi secretário de Esporte e Turismo de Suzano, em 1987, onde montou o vitorioso time de vôlei Report Suzano. Em Mogi, foi membro do Rotary Clube de Mogi das Cruzes Oeste, jogador de beisebol e atleta de natação do Pró-Hiper, representando a cidade nos Jogos Regionais do Idoso em 2014 e 2015. Faleceu em 20 de janeiro de 2017. “Agradecemos o gesto de carinho com o meu pai. Tenho a lembrança de sua preocupação com o próximo e de que seu legado irá marcar não só a nossa família, como todas as crianças”, disse Otto Rezende, vereador e filho do homenageado;



Programação de entregas

A programação segue nesta semana com a entrega, nesta quarta-feira (17/06) do recapeamento de toda a extensão da avenida Professor Ismael Alves dos Santos, entre a avenida Francisco Rodrigues Filho e a avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes. Na quinta-feira (18/06) será a vez do recapeamento da rua Professor Álvaro Pavan, entre a avenida Manoel Bezerra de Lima Filho e a avenida Doutor Cândido Xavier de Almeida e Souza.

Nesta semana, na sexta-feira (19/06), será a entrega do Mirante do Pico do Urubu. O espaço recebeu um deck e, na pedra central, a construção de um espaço de atendimento ao turista, a fim de ajudar no trabalho e credenciamento de pilotos, principalmente de voos duplos. O projeto foi elaborado em total equilíbrio ambiental com a Serra do Itapeti e tem como objetivo fomentar o turismo naquela região, sempre respeitando a legislação ambiental e com o planejamento de estimular o lazer de forma sustentável.

