Ao todo, sete ruas dos dois bairros vão contar com nova pavimentação até o final deste mês

A Vila Rica e a Vila Real, bairros do distrito de Palmeiras, começaram a receber trabalhos de revitalização viária. Ao todo, sete vias públicas passarão a contar com novo asfalto, em uma extensão de 1,5 mil metros. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Suzano e a empresa MRV Engenharia. A obra, que deve durar até o final deste mês, está sendo realizada pela Casamax Comercial Ltda., com um investimento de R$ 670 mil.

Nesta segunda-feira (15/06), o prefeito Rodrigo Ashiuchi foi acompanhar de perto o andamento ao lado do secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira; do diretor da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae), Rodolfo de Matteu; do diretor da Regional de Palmeiras, Luiz Carlos Geraldo; e do vereador Antônio Rafael Morgado, que solicitou a melhoria junto ao governo municipal.

“São dois bairros que há pelo menos 12 anos esperavam por intervenções viárias desse nível. Em razão disso, em nome dos moradores, agradeço à Prefeitura de Suzano por ter atendido essa demanda tão importante” destacou o parlamentar.

Os trabalhos tiveram início com a fresagem das vias na última sexta-feira (12/06). Nesta segunda-feira começou a aplicação do novo asfalto. Estão sendo beneficiadas sete ruas: Josenias Brandão, Otília da Silva Cardoso, Rosalina Maria Ferreira, Benedito José Rangel, Waldemar de Souza Campos, Maria Pires Domingos Cardoso e Sem Nome, que somam 1.534 metros de extensão e 10.440 metros quadrados de área.

Quem também estava conferindo a obra na porta de casa era Josefa Filomena da Silva Coelha, que mora na rua Otilia da Silva Cardoso, na Vila Rica, há três décadas. “Excelentes as melhorias que estão trazendo para a nossa região. Só o novo asfalto estamos esperando há mais de dez anos”, contou ela. Após a revitalização viária, serão executados também serviços de zeladoria, reparos na iluminação pública e reforço da sinalização de trânsito.

Manutenção e Serviços Urbanos