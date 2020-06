A Secretaria Municipal de Educação vai abrir, entre 1º e 10 de julho, o prazo para inscrição e renovação de cadastro no programa Passe Livre Estudantil, referente ao segundo semestre de 2020, no site da Prefeitura de Suzano. Em razão do período de quarentena contra a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), os créditos dos beneficiários só estarão disponíveis a partir do retorno oficial das aulas presenciais das instituições de ensino.

O Passe Livre Estudantil foi criado por meio da lei complementar nº 226/2013 e alterado pelas leis complementares nº 313/2017 e nº 317/2018. O programa contempla estudantes moradores de Suzano, que se encaixam no perfil de renda familiar total de até três salários mínimos ou de renda per capita de até meio salário mínimo para cada integrante, com a comprovação pela folha resumo do Cadastro Único (CadÚnico).

O secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, destacou a necessidade de inscrição ou renovação dentro do período indicado, para que o pedido possa ser analisado em tempo hábil e, sendo aprovado, o solicitante tenha direito ao benefício da gratuidade no transporte público municipal.

Os interessados em se inscrever ou renovar o cadastro para o segundo semestre de 2020 devem, primeiramente, acessar o site e seguir as instruções para aferição do RG. O endereço eletrônico conta ainda com uma sessão de “Dúvidas Frequentes” e um vídeo com “Tutorial de Cadastramento”.



Ainda no ambiente online, o estudante deverá acompanhar o processo de análise e validação da sua solicitação, que terá duração entre 20 e 30 dias. A digitalização e o envio de documentos ocorrem totalmente pelo próprio site. A pessoa que está realizando a inscrição pela primeira vez, deve atentar-se à divulgação da data de confecção do seu cartão na tela “Dados do Estudante”.

Por causa da quarentena contra a Covid-19, a liberação dos créditos para os beneficiários aprovados pelo programa será realizada a partir da volta oficial das aulas. “O aluno deverá se atentar para o retorno das aulas presenciais e aguardar notificação por e-mail informando sobre o primeiro carregamento do seu cartão”, explicou Bassini.

Crédito das fotos e Fonte: Mauricio Sordilli/Secop Suzano