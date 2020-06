O prefeito Marcus Melo entregou nesta quarta-feira (17/06) os serviços de recapeamento da rua Professor Ismael Alves dos Santos, no Mogilar. A via foi recuperada em toda sua extensão, desde o encontro com a avenida Francisco Rodrigues Filho, próximo ao Terminal Rodoviário Geraldo Scavone, até a avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes.

A entrega faz parte da programação de 19 obras e equipamentos públicos que serão entregues pela Prefeitura de Mogi das Cruzes neste mês. Nesta quinta-feira (18/06), será a vez dos serviços de recapeamento da avenida Professor Álvaro Pavan, na região do Centro Cívico.

“Os trabalhos da Prefeitura para cuidar da cidade e trazer melhorias para a população não pararam e neste mês estamos entregando obras e equipamentos que trarão benefícios para os moradores em diversos setores. O investimento no sistema viário faz parte deste trabalho e beneficia tanto aos motoristas quanto o transporte coletivo e a circulação de mercadorias”, afirmou Marcus Melo.

O investimento da Prefeitura de Mogi das Cruzes no recapeamento da rua Professor Ismael Alves dos Santos foi de R$ 942.689,88. Ao todo, foram recuperados 12,6 mil metros quadrados, nos dois sentidos da via.

A rua Professor Ismael Alves dos Santos é um importante acesso utilizado para os motoristas que desejam chegar ou deixar o Mogilar, além de estudantes das unidades de ensino superior da região e pessoas que querem chegar a equipamentos como o Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos. Além disso, durante o período de pandemia, a via também é acesso ao Hospital de Campanha, montado na avenida Cívica.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes vem investindo na recuperação de ruas e avenidas da cidade para melhorar as condições de circulação dos veículos e do sistema de transporte coletivo, beneficiando a população. O trabalho envolve intervenções feitas por empresas contratadas, gerenciadas pela Secretaria Municipal de Obras, e também o programa Asfalto Melhor, da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

Nesta quinta-feira (18/06), serão entregues os trabalhos de recapeamento da rua Professor Álvaro Pavan, no Centro Cívico. No local, foi recuperado um total de 3,6 mil metros quadrados, entre a avenida Manoel Bezerra de Lima Filho e a rotatória existente na encontro com a avenida Cândido Xavier de Almeida e Souza. Neste caso, o investimento foi de R$ 419, 7 mil.

Outras ações

Na segunda-feira, a Prefeitura de Mogi das Cruzes já entregou o recapeamento da avenida Presidente General Dutra, no bairro Cidade Parquelândia, próximo ao condomínio Aruã. No local, foram recuperados 1,2 mil metros, com investimento de R$ 630.726,64. Os trabalhos foram realizados pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e fazem parte do programa Asfalto Melhor.

Além disso, estão em andamento os serviços de recapeamento da avenida Henrique Eroles, em um trecho de cerca de 2 quilômetros, entre a rua Ipiranga e o Jardim Ivete. Os trabalhos também estão sendo desenvolvidos pelo programa Asfalto Melhor.

Ainda durante este mês, também serão entregues a pavimentação da avenida Alício de Carvalho, em Jundiapeba, e da avenida Katsuji Kitaguchi, na Vila São Francisco.

Secretaria de Obras