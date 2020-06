A Prefeitura de Mogi das Cruzes entregou nesta sexta-feira (19/06) pela manhã o Mirante do Pico do Urubu, obra que recebeu investimento de R$ 403.877,78 e que proporciona uma vista única de Mogi das Cruzes. O mirante integra o conjunto de 19 obras que vêm sendo entregues pela Administração Municipal, com investimento total de R$ 21 milhões. Neste sábado (20/06), às 10 horas, será entregue o Polo de Segurança de Jundiapeba, que funcionará na avenida Lourenço de Souza Franco, no prédio que abrigou a antiga base da Polícia Rodoviária.

A entrega do mirante foi feita pelo prefeito Marcus Melo, acompanhado pelo vice-prefeito Juliano Abe e pelos secretários Daniel Teixeira de Lima (Verde e Meio Ambiente), Thiago Takeuchi (Obras) e Mateus Sartori (Cultura). “O Pico do Urubu é um dos pontos mais lembrados pelos mogianos quando são perguntados sobre os melhores locais da cidade e, nesse ponto, o reconhecimento da Serra do Itapeti como Área de Proteção Ambiental, pelo Governo do Estado, é uma conquista que valoriza ainda mais este patrimônio natural do município”, afirmou o prefeito.

Marcus Melo acrescentou que, a partir de agora, deve ser feito um trabalho de organização e regramento da utilização do Pico do Urubu, garantindo o seu uso com segurança e controle. O prefeito sugeriu a criação de uma comissão com representantes do poder público e da sociedade para definir regras de utilização, sempre com o objetivo de preservar e cuidar do espaço.

O projeto do Mirante do Pico do Urubu foi feito em parceria com o Clube de Voo Livre de Mogi das Cruzes, que desde 1988 defendia uma melhor estrutura para o local. O presidente do clube, Luiz Lima da Silva, enalteceu o empenho do prefeito na realização da obra. Marcus Melo agradeceu a menção e também frisou o apoio dos vereadores mogianos para que o mirante se tornasse realidade:

“A Câmara Municipal tem sido uma parceira fundamental na aprovação de projetos que possibilitam à cidade continuar avançando, em todas as áreas de atuação”, frisou. Compareceram à inauguração o presidente da Câmara, Sadao Sakai, além dos vereadores Protássio Nogueira, Francimário Vieira, o Farofa, Mauro Araújo e Pedro Komura. O vereador paulistano George Hato também prestigiou o evento em Mogi das Cruzes nesta sexta-feira.

O projeto da obra foi elaborado em total equilíbrio ambiental com a Serra do Itapeti, tendo como objetivo respeitar e valorizar um dos principais patrimônios naturais de Mogi das Cruzes. A obra incluiu a construção de um deck e de um espaço de atendimento ao turista, a fim de ajudar no trabalho e credenciamento de pilotos, principalmente de voos duplos. Por conta de legislação ambiental, não haverá banheiro.

A Serra do Itapeti foi reconhecida como Área de Preservação Ambiental pelo Governo do Estado, em novembro de 2018, e a construção do Mirante vai ao encontro das características da área. Nesse sentido, o projeto de implantação de infraestrutura no Pico do Urubu foi elaborado com o objetivo de fomentar o turismo naquela região, sempre respeitando a legislação ambiental e com o planejamento de estimular o lazer de forma sustentável. As obras só foram iniciadas após o licenciamento ambiental junto à Cetesb. (Marco Aurélio Sobreiro)

Secretaria do Verde e Meio Ambiente