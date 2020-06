A vacinação contra a gripe continua ocorrendo em Ferraz de Vasconcelos. Até o dia 30, os munícipes têm a oportunidade de se imunizarem contra a influenza A em 12 postos de saúde da cidade, das 8 às 16 horas. O público-alvo são crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, pessoas com deficiências, professores da rede pública e privada e adultos de 55 a 59 anos. Nesta terceira fase, também entraram os grupos de pessoas em situação de rua, funcionários dos Correios e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), bem como os coletores de lixo.

As outras fases da campanha englobaram idosos com mais de 60 anos de idade, trabalhadores da saúde, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, funcionários das forças de segurança e salvamento, etc. Vale destacar que se alguma pessoa que pertence a um destes grupos prioritários perdeu a chance de se vacinar anteriormente, pode procurar a unidade de saúde também nesta terceira fase para aplicação da dose.

Na cidade, mais de 36,7 mil pessoas já foram imunizadas, o que equivale a aproximadamente 70% da meta municipal. No ato de vacinação, é necessário apresentar documento de identificação com foto e, para as crianças, obrigatória a carteirinha de vacinação.

O secretário municipal de Saúde, Aloísio Lopes Priuli, destacou os números já alcançados por Ferraz, mas a necessidade do aumento na procura pela dose. “Já chegamos a quase 70% da nossa meta inicial e estamos muito felizes por isso. Mas alguns grupo ainda estão com baixa adesão, como é o caso das crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade. Por isso, pedimos para que os moradores não percam mais esta janela de vacinação. Lembrando que todas as unidades de saúde estão seguindo as recomendações frente ao novo coronavírus”, afirmou Priuli.

Decom Ferraz