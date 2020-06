A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, distribui em 19 de junho, 200 cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social que já são acompanhadas pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) da cidade. A ação vem ao encontro da busca do poder público por mais recursos para ajudar ferrazenses que estão sofrendo com a perda de emprego, entre outros problemas, durante esta pandemia.

A doação é uma parceria da pasta com a Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania e com o Centro de Integração a Cidadania (CIC) do município. As cestas básicas, que contam com arroz, feijão, óleo, açúcar, sal, banana, abóbora, mandioca, batata-doce, entre outros donativos, estão sendo entregues às famílias diretamente em suas residências, o que também evita aglomerações.

De acordo com o titular da Secretaria de Assistência Social da cidade, Rodrigo de Freitas Siqueira, o objetivo da ação é garantir a segurança alimentar dos munícipes que mais precisam. “Neste momento de pandemia e quarentena, muitas dificuldades aparecem, como a falta de emprego, a diminuição do poder aquisitivo, etc. Então estamos aqui para, apesar destes obstáculos, garantir que as famílias mais vulneráveis de Ferraz tenham pelo menos a segurança alimentar. Não é a primeira leva de cestas básicas que distribuímos, então sabemos o quanto estas ações fazem diferença no dia a dia dos beneficiados”, afirmou Siqueira.

O prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, destacou a busca da Prefeitura por parcerias e ajudas que cheguem diretamente às mãos dos ferrazenses. “Estamos em uma constante procura por ferramentas e instrumentos que supram várias necessidades que apareceram aos munícipes durante esta quarentena. É um trabalho árduo, mas que não desistiremos enquanto nossos moradores precisarem. Saliento, mais uma vez, que os ferrazenses não estão sozinhos nesta pandemia”, concluiu o prefeito Zé Biruta.

FOTOS E FONTE: DeCom Ferraz.