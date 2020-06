O prefeito Marcus Melo entregou, na manhã deste sábado (20/06), o Polo Municipal de Segurança, no distrito de Jundiapeba. A estrutura é mais um investimento da Prefeitura de Mogi das Cruzes na área de segurança pública no município e começará a funcionar nesta segunda-feira (22/06).

A cerimônia faz parte da programação de entregas de 19 obras e serviços que a Prefeitura de Mogi das Cruzes fará durante este mês. Neste domingo (21/06), serão entregues as obras de pavimentação da avenida Alício de Carvalho, em Jundiapeba. Na segunda-feira (22/06), será a vez da entrega do novo campo de futebol da Vila Industrial, ao lado do estádio municipal Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão.

O Polo Municipal de Segurança vai intensificar e agilizar o atendimento em segurança pública no distrito de Jundiapeba. Localizada na avenida Lourenço de Souza Franco, na antiga base da Polícia Rodoviária, a estrutura conta com base da Guarda Municipal, Centro de Formação e Treinamento, inclusive com local para a prática de tiro, e espaço para o canil da Guarda Municipal.

“Estamos devolvendo para a população uma área pública, localizada em um espaço privilegiado do distrito de Jundiapeba e que irá trazer benefícios para os moradores, permitindo um atendimento mais próximo e ágil. A área da segurança pública é um desafio para os municípios e, em Mogi das Cruzes estamos investindo em equipamentos, como o Polo Municipal, e no fortalecimento do trabalho da Guarda Municipal”, destacou o prefeito Marcus Melo.

A entrega do Polo Municipal de Segurança finaliza um trabalho intenso da Prefeitura de Mogi das Cruzes que começou com as negociações com o Governo do Estado para receber a área onde funcionou a base da Polícia Rodoviária, em Jundiapeba. A transferência do imóvel para a administração municipal aconteceu em 2018 e, a partir daí, foram iniciadas as providências para a implantação da nova estrutura. Paralelamente a isso, a Prefeitura passou a realizar a segurança e a manutenção do local.

Balanço

O Polo Municipal de Segurança fortalece o trabalho desenvolvido pela Guarda Municipal, que vem apresentando resultados expressivos para a segurança pública de Mogi das Cruzes. Neste ano, a corporação já atuou em 67 flagrantes de ocorrências como tráfico de drogas, porte de entorpecentes, furto, roubo, desacato, danos, pichação, receptação, captura de procurado, crimes ambientais e violência contra a mulher.

A Patrulha Maria da Penha, criada em 2018, é um dos destaques com 12 flagrantes de violência contra a mulher. A Patrulha Rural, outro grupamento criado em 2018 pela Prefeitura, realizou 8 flagrantes de crimes ambientais, registrados em áreas de proteção.

O trabalho da Guarda Municipal resultou ainda na detenção de 77 pessoas. Deste total 60 maiores de idade foram presos, enquanto 17 menores foram apreendidos. Além disso, 5 veículos foram recuperados pela corporação.

Durante o período de quarentena para combate à pandemia causada pelo novo coronavírus, a Guarda Municipal está atuando para evitar aglomerações de pessoas e fazer cumprir as restrições de isolamento social. Até aqui, 28 operações já foram realizadas para a paralisação de festas, jogos de futebol, campeonatos de pipas e até as reuniões conhecidas como “pancadões”.

A população pode auxiliar no trabalho desenvolvido pela Guarda Municipal com denúncias, pelo telefone 153, que funciona 24 horas por dia.

Investimentos

A Prefeitura de Mogi das Cruzes vem investindo para a melhoria da estrutura da Guarda Municipal, ampliação de efetivo e utilização de tecnologias. Na quarta-feira (17/06), 41 novos guardas municipais se formaram no Curso Preparatório, ampliando o efetivo da corporação. Desde 2018, 80 profissionais já foram contratados para atuar na corporação.

Já no dia 12 de junho, foram entregues seis novas viaturas para a Guarda Municipal, sendo cinco veículos modelo Duster – utilizados nas rondas e pela Patrulha Maria da Penha – e uma pick up, voltada para a Patrulha Rural. O investimento foi de R$ 677 mil na aquisição e preparação das viaturas.

Desde 2017, 35 novas viaturas, entre automóveis e motocicletas, foram incorporadas para a Guarda Municipal – já incluídas as entregues nesta sexta-feira. O investimento permitiu que o número de viaturas em operação passasse de 20 para 49, entre automóveis, pick ups, motos, van e micro-ônibus.

A implantação de câmeras de monitoramento é outra ação para ampliar a segurança da população. Desde 2017, a administração municipal mais que dobrou o número de equipamentos em ruas, avenidas e espaços públicos. Atualmente, Mogi das Cruzes conta com 110 câmeras de monitoramento em todas as regiões da cidade e a Prefeitura já estuda novas ampliações, além da substituição de equipamentos mais antigos.

Além disso, na avenida Engenheiro Miguel Gemma, está em andamento a construção da Central de Inteligência da Guarda Municipal. A obra tem investimento de R$ 3,9 milhões e reunirá as estruturas operacionais da Secretaria Municipal de Segurança e da Guarda Municipal, além da nova Central de Monitoramento.

O Centro também receberá melhorias em breve. Uma base da Guarda Municipal será construída na praça Oswaldo Cruz, dentro do trabalho de renovação urbana da região central. A estrutura contará com uma central de monitoramento das câmeras da região.

Secretaria de Segurança