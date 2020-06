A Secretaria da Mulher de Poá aderiu à campanha nacional “Sinal Vermelho”, idealizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e tem como objetivo permitir que mulheres vítimas de violência doméstica procurem ajuda em farmácias.



De acordo com a secretária da Mulher de Poá, Jislene Barreto de Santana, a pasta já está articulando com as farmácias do município um trabalho integrado e para que todas possam aderir à campanha, pois os funcionários precisam compreender o sinal, serem discretos e tomarem as providências necessárias para acionar a polícia ou outros órgãos de segurança.



“As mulheres vítimas de agressão agora podem buscar ajuda em farmácias. A campanha busca estimular denúncias de violência doméstica, que aumentaram durante o isolamento social. O sinal vermelho destaca para um basta, a comunicação entre a vítima e aquele que pode salvar a vida dela não precisa de palavras, nem expressões. O símbolo ‘X’ vermelho na palma da mão indica”, explicou Jislene.



Campanha

O lançamento foi realizado pelo CNJ e AMB e em parceria com a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. A ideia de uma campanha que priorizasse a denúncia silenciosa surgiu para ajudar justamente aquela mulher que está presa em casa e não tem como pedir socorro, seja porque o companheiro quebrou o celular dela, ou esconde seu telefone, ou até mesmo aquela que não consegue fazer a denúncia pela forma virtual.



Os casos de violência doméstica aumentaram durante o isolamento social e o objetivo da campanha é oferecer um canal silencioso, permitindo que as mulheres se identifiquem nesses locais, e a partir daí sejam ajudadas. É uma atitude relativamente simples, que exige dois gestos apenas: para a vítima apenas um X (com batom e ou caneta vermelha) e para a farmácia, uma ligação.



Mais informações sobre a campanha podem ser obtidas na Secretaria da Mulher de Poá (Rua Fernando Pinheiro Franco, 141 – Centro) ou pelo telefone (11) 4639-2044.



Foto e Fonte: Divulgação/Departamento de Comunicação de Poá