A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou ontem, 23 de junho, a entrega simbólica dos uniformes escolares da rede. A ação, que dá início à distribuição dos trajes, ocorreu na Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) “Antônio Bernardino Correa”, com a presença do prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, e outras autoridades municipais. A partir de agora, um cronograma para a distribuição será elaborado, com o objetivo de evitar aglomerações por conta da pandemia da Covid-19.

O kit, que já vem dentro da mochila, conta com uma calça comprida, uma jaqueta, uma bermuda, duas camisetas de manga curta e duas de manga comprida. Vale destacar que 19,5 mil alunos da rede municipal de ensino receberão o uniformes, englobando o pré I, pré II, ensino fundamental I e II e a Educação para Jovens e Adultos (EJA).

De acordo com a titular da pasta, Sônia Regina Fernandes Afonso, todo o processo para aquisição dos uniformes foi extremamente criterioso. “Tivemos uma comissão que acompanhou todo o processo, avaliando o tecido, qualidade, quantidade, e todos os demais pontos para a compra. Hoje, conseguimos ver o resultado deste trabalho tão sério e que faz a diferença no dia a dia dos pais e alunos”, afirmou a secretária.

“Vamos iniciar esta entrega agora para que, quando voltarem as aulas, depois da pandemia, todos os alunos já estejam uniformizados. A padronização da vestimenta traz praticidade, economia aos pais. Esta entrega é uma grande vitória para nós, que apesar de todas as dificuldades do período, estamos conseguindo beneficiar aproximadamente 19 mil alunos”, concluiu o chefe do Executivo ferrazense, Zé Biruta, sobre a satisfação com o início das distribuições.

Na entrega simbólica, também estiveram presentes a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Ferraz, Bruna Carolina Chacon, a secretária municipal de Fazenda, Silvana Francinete da Silva, o vereador Renato Ramos de Souza, bem como membros e representantes da comissão que acompanhou a compra e do Conselho Municipal de Educação.

