Em coletiva de imprensa no início desta tarde, 26 de junho, o Governo do Estado de SP manteve a região do Alto Tietê na fase laranja do Plano São Paulo de retomada econômica.

Desta forma, o comércio continua funcionado com as mesmas restrições de horários durante a semana e, fechado aos domingos e feriados.

A expectativa era que o Alto Tietê passasse para a Fase 3, de cor amarela, para ampliar o horário de atendimento ao público dos comércios e também, ter a reabertura de bares, restaurantes e salões de beleza. Contudo, estes estabelecimentos ainda vão ter que permanecer fechados ou atendendo por Delivery (bares e restaurantes).

Apenas a capital e duas outras sub-regiões da Grande SP avançaram à fase amarela.

O governador João Doria prorrogou a quarentena até 14 de julho para todo o estado.

Por Junior dos Anjos