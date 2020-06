A Secretaria de Educação de Suzano atualizou o hotsite “Brincando e Educando” (https://is.gd/G1yIKs) com uma série de vídeos e outros conteúdos exclusivos destinados principalmente a crianças de até 3 anos da rede municipal de ensino. Qualquer pessoa pode ter acesso.

As atividades apresentadas no ambiente virtual são desenvolvidas pelos profissionais da pasta e visam proporcionar momentos de lazer e de aprendizado aos alunos junto de seus familiares, em casa, minimizando assim os impactos do isolamento social neste período de pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Constantemente, são colocados à disposição vídeos com contação de histórias e aulas de ioga e de arte, notícias do município e orientações aos pais e responsáveis sobre o cotidiano da criança, como saúde, alimentação e sono.

“Embora a família não substitua a escola, e vice-versa, nossa iniciativa tem o objetivo de manter a interação e o desenvolvimento físico, emocional, mental e social dos alunos. No futuro, talvez nem se lembrem deste período, mas certamente vão se recordar dos momentos vividos em família”, disse o secretário Leandro Bassini.

Atualmente, a Prefeitura de Suzano atende a 5.793 crianças de 0 a 3 anos, em 54 escolas, sendo 34 unidades municipais e 20 comunitárias. Em caso de dúvida, pais e responsáveis podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação pelos números (11) 4744-8919 e (11) 4744-8929.

Crédito das fotos e Fonte: Wanderley Costa/Secop Suzano