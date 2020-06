Por Junior dos Anjos

Nesta semana, a cidade de Ferraz de Vasconcelos recebeu com alegria a notícia de uma extraordinária parceria do Grupo Cenário de Comunicação e a Casa do Universitário Brasil: a partir de agora, o sonho de cursar uma Universidade ficou mais próximo e barato.

Graças ao jornalista Jairzinho Ambrósio, presidente do Grupo Cenário de Comunicação, juntamente com a diretoria da Casa do Universitário Brasil, a saber: Jair Morandi, Leandro Castro e Lourdes Carollo; bolsas de estudo de até 85% encontram-se disponíveis para os munícipes em mais de 40 Universidades. Cada pessoa pode escolher a modalidade de sua preferência: presencial, semipresencial ou em EAD (Educação a Distância).

Vale salientar que, com as bolsas de estudos parciais, você assegura o seu desconto até o final de sua formação, para os mais diversos cursos, exceto Medicina. Não existe restrição de idade e o futuro universitário poderá escolher entre graduação (para os que concluíram o 2º grau) e pós-graduação (portadores de Diploma de ensino superior).

A Casa do Universitário Brasil trabalha há mais de sete anos disponibilizando bolsas de estudo para estudantes com limitações financeiras para pagar o valor total de um curso em instituições de ensino superior privado. O serviço tem diversas instituições de ensino parceiras que oferecem até 85% de desconto em bolsas de estudo para graduação e pós-graduação presencial, semipresencial e a distância. Atualmente, mais de 35 mil alunos já concluíram o ensino superior e/ou especialização, graças à Casa do Universitário Brasil.

Para maiores informações, os interessados podem entrar em contato por um destes contatos:

Jair Morandi (11) 94890-2530

Leandro Castro (11) 92002-9467

Lourdes Carollo (11) 99799-9972