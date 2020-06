A Secretaria de Educação de Ferraz de Vasconcelos divulgou em 26 de junho, o cronograma das escolas que distribuirão aos alunos os kits emergenciais de alimentos na próxima semana. Desta vez, as crianças também receberão o uniforme e uma apostila com atividades a serem feitas em casa, com a ajuda da família. Os pais ou responsáveis devem aguardar o contato da unidade de ensino, que marcará horário específico para a retirada, com o objetivo de evitar aglomerações.

No dia 29 de junho, segunda-feira, o estudantes beneficiados serão os das Escolas Municipais de Educação Básica (Emebs) “Francisco Faria de Souza” e “Maria da Glória Fernandes Leite”. Já na terça-feira, é a vez dos alunos das Emebs “Silvino Antunes de Souza” e “Roberto Andere Correa” retirarem os kits emergenciais de alimentos, uniformes e atividades. Na quarta-feira, a entrega ocorre na “Sylvia da Silveira de Martins”. Na quinta, na Emeb “Tom Jobim”, e para finalizar a semana de entregas, na sexta-feira a distribuição ocorre na Emeb “Thomaz Rodrigues Alckmin”. Vale destacar que as crianças matriculadas no Pré I e II também estão recebendo kit higiene.

De acordo com a pasta, as escolas da semana que vem são maiores, então por este motivo, alguns dias da semana apenas uma escola realizará as entregas. Na semana do dia 6 de julho, outro calendário deve ser disponibilizado com o nome das outras unidades que farão as entregas.

A titular da Educação ferrazense, Sônia Regina Fernandes Afonso, destaca o retorno que a Secretaria já tem recebido de pais e da comunidade escolar. “Muitos diretores e professores receberam mensagens dos pais que já pegaram os kits emergenciais e disseram que os alimentos têm vindo em boa hora, visto tantas dificuldades que todos estamos passando neste período de pandemia. Além disso, eles também elogiaram os uniformes, ressaltando a qualidade e o quanto trará praticidade na volta às aulas”, disse a secretária.

“A gente fica muito feliz de poder estar ajudando, mais uma vez, os nossos mais de 20 mil alunos. Agora temos os uniformes também, que servirão como mais um recurso para uma volta às aulas tranquila, quando esta for indicada. Esperamos que os munícipes, pais e alunos, gostem e aproveitem do que a Prefeitura está podendo oferecer”, afirmou o chefe do Executivo ferrazense, José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, sobre a satisfação da entrega da segunda remessa dos kits emergenciais de alimentos e uniformes.

Fonte: DeCom Ferraz