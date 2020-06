A nova Unidade de Saúde da Família (USF) Vereador Marsal Lopes Rosa, na Vila Amorim, começará a atender ao público em 8 de julho (quarta-feira). O anúncio foi feito pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi na manhã de 27 de junho, durante visita técnica ao local e assinatura do termo de início dos serviços. A atividade contou com a participação de autoridades municipais e familiares do patrono.

A obra foi concluída neste ano, após ser retomada pela atual gestão em 2017, e estava de retaguarda para atendimento de pacientes diagnosticados com o novo coronavírus (Covid-19), o que acabou não sendo necessário. Com a abertura de 30 leitos – 10 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 20 de baixa complexidade – no Hospital Auxiliar das Clínicas (HC) de Suzano, garantida pelo governo do Estado a partir da próxima terça-feira (30/06), o posto já estará apto a prestar serviços para o público em geral.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Luis Claudio Guillaumon, o local vai atender principalmente moradores da região da Vila Amorim e da Vila Urupês e vai ajudar a desafogar a demanda nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Prefeito Alberto Nunes Martins – CSII, na área central; José Mariano de Souza Coutinho Júnior, no Jardim Colorado; e do Jardim Natal. O expediente ocorrerá das 7 às 17 horas. A equipe será formada gradualmente de acordo com a necessidade, mas contará com médicos, dentistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e funcionários administrativos, todos do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), responsável pela gerência do posto.

“Essa nova unidade é fruto de uma gestão a favor da Saúde. É mais um equipamento de todos, que vai prestar um atendimento de excelência. Por isso o sentimento de gratidão”, comentou o chefe da pasta.

A USF está localizada na rua Professor Jeremia, na mesma área da Praça da Bíblia. Tem 450 metros quadrados de área construída (em um terreno de 1,2 mil metros quadrados) e conta com 31 salas: consultórios médicos e odontológicos, recepção, arquivo, vacinação, medicação, dispensário de medicamentos, Central de Material Esterilizado (CME), entre outras. A unidade terá capacidade para atendimento de 15 mil pessoas por mês e será referência em Saúde Bucal na rede básica.

A construção foi de responsabilidade da empresa Fort Service Company e Construtora, por meio de um investimento de R$ 1,2 milhão. O presidente da Câmara de Suzano e pai do patrono da USF, Joaquim Antônio da Rosa Neto, destinou emenda impositiva de R$ 200 mil a fim de auxiliar na contrapartida municipal para realização da obra. Já o vereador suplente Jaime Siunte direcionou R$ 126.474,31 em emendas impositivas para custeio e compra de equipamentos.

Homenagem

Antes da assinatura do termo de início dos serviços e de os presentes poderem conhecer as instalações, autoridades e familiares presentes na visita técnica lembraram da vida e da atuação do patrono do posto, Marsal Lopes Rosa, que foi vereador em Suzano e morreu em um acidente automobilístico na cidade de Mogi das Cruzes em 10 de abril de 2015, aos 26 anos.

“A luta para que a região da Vila Amorim ganhasse um posto de saúde começou muitas décadas atrás. Era um sonho do meu pai e que se tornou uma bandeira do meu filho, principalmente quando ele assumiu como vereador. A retomada da obra era um compromisso do atual governo. Agora virou realidade. É um bem para a população e também a representação do renascimento do nome do Marsal”, afirmou o vereador Joaquim Rosa.

O deputado federal Márcio Alvino afirmou que a homenagem na denominação do posto é uma forma de perpetuar os ideais do ex-vereador. “O Marsal é uma pessoa que levaremos no coração, principalmente porque tínhamos uma aproximação muito sincera. Um jovem cheio de sonhos e de vontade de fazer o melhor pelos outros”, disse.

Já o deputado estadual André do Prado elogiou a estrutura da nova unidade e o atendimento de qualidade que começará a ser prestado. “Um lugar estruturado, limpo e funcional. Tudo em respeito à população. A administração municipal tem elevado o padrão das obras e dos serviços que entrega”, comentou.

Em um discurso emocionado, o prefeito Rodrigo Ashiuchi, ao lado da primeira-dama Larissa Ashiuchi, lembrou de sua ligação com o ex-vereador. “Sempre tive uma amizade com o Marsal e sua família. Entregar essa unidade, que vem a se somar com outros grandes trabalhos que nossa gestão vem fazendo na Saúde, é o cumprimento de uma promessa com seus pais Joaquim Rosa e Margareth, com seu irmão Otávio e com a população dessa região da cidade”, comentou. Na sequência houve homenagem a todos os familiares que estavam presentes no evento, uma bênção do padre Luís Hidalgo, da Paróquia Santa Rita de Cássica, e o descerramento da placa com o nome do patrono.

Também prestigiaram a visita técnica os vereadores José Izaqueu Rangel e Marcos Antônio dos Santos, o sócio-proprietário da empresa Fort Service, Valter Rodrigues de Oliveira, servidores municipais e colaboradores do INTS que irão atuar na USF da Vila Amorim.

Novidades

Durante coletiva de Imprensa, o prefeito antecipou algumas novidades relacionadas ao setor. Entre elas estão as conclusões, na próxima semana, da reforma do Pronto-Socorro Municipal (PS) e da transformação da UBS Dr. André Cano Garcia no Pronto Atendimento (PA) do Boa Vista. Ele também lembrou que Suzano espera a chegada de 30 mil testes para detecção do novo coronavírus (Covid-19), por meio de indicação feita ao Ministério da Saúde pelos deputados federais Marcio Alvino e Kátia Sastre.

Crédito das fotos e Fonte: Wanderley Costa/Secop Suzano