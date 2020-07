A Secretaria de Saúde de Ferraz de Vasconcelos prorrogou a vacinação contra a gripe até o dia 24 de julho. O público-alvo são crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, pessoas com deficiências, professores da rede pública e privada e adultos de 55 a 59 anos. Nesta fase da campanha, também entraram os grupos de pessoas em situação de rua, funcionários dos Correios e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), bem como os coletores de lixo.

12 postos de saúde da cidade estão aplicando a dose das 8 às 16 horas. É necessário apresentar documento de identificação com foto e, para as crianças, obrigatória a carteirinha de vacinação. No município, mais de 38 mil pessoas já foram imunizadas contra a influenza.

As outras fases da campanha acolheram idosos com mais de 60 anos de idade, trabalhadores da saúde, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, e funcionários das forças de segurança e salvamento. Vale destacar que se alguma pessoa que pertence a um destes grupos prioritários perdeu a chance de se vacinar anteriormente, pode procurar a unidade de saúde também nesta terceira fase para aplicação da dose.

O titular da pasta, Aloísio Lopes Priuli, disse esperar a maior adesão dos munícipes com mais uma prorrogação da campanha. “Não é a primeira vez que o prazo para imunização é estendido, o que mostra a importância da vacinação contra a gripe, principalmente em tempos de Covid-19, onde devemos estar com a imunidade alta para evitar maiores complicações. Por este motivo e pela consciência que já tem se espalhado pela cidade, esperamos que a procura continue crescendo nesta prorrogação. Nossos números são bons, mas pretendemos melhorar e, para isso, contamos com a participação dos moradores”, afirmou Priuli.

Fonte: DeCom Ferraz