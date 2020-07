O prefeito Gian Lopes fará a inauguração virtual da tão sonhada Escola Estância Hidromineral de Poá (Centro) e da reforma total e quadra da Escola João Pedro de Almeida (Jardim São José). Dessa forma a população vai poder conhecer e ver como ficaram essas grandes conquistas da população.

A vontade do prefeito era poder inaugurar com uma grande festa, com todos juntos, mas infelizmente estamos no meio de uma guerra contra a Covid-19. “Temos um grande desafio pela frente, para superar a maior crise biológica e sanitária da nossa história. Mas com união e responsabilidade vamos vencer esta guerra. Vai passar! E quando acabar, vamos celebrar juntos essas conquistas da população poaense”, ressaltou o prefeito.

Fonte: Prefeitura de Poá