O Viveiro Municipal Tomoe Uemura agora dispõe de uma nova estrutura em sua parte externa para facilitar e incentivar o descarte de garrafas de plástico. A iniciativa foi realizada por meio de parceria com o Fundo Social de Solidariedade e integra a ação Recicla+PET Suzano, já em andamento na cidade. O material coletado será posteriormente destinado a ações ambientalmente corretas pela prefeitura.

Os interessados devem descartar os itens limpos e em bom estado dentro da estrutura metálica, que tem o formato de uma grande garrafa PET, a qualquer hora, diariamente. O Viveiro Municipal está em funcionamento, mas a visitação do público segue suspensa em razão da quarentena contra o novo coronavírus (Covid-19). Por esse motivo foi delimitada a área para doação do lado de fora, próximo à calçada, por tempo indeterminado.

O material arrecadado será usado para fins ecológicos, a exemplo da Sala Ambiental inaugurada pela Diretoria de Parques, Praças e Jardins nas dependências do Viveiro Municipal no ano passado e que teve todo o revestimento externo feito à base de garrafas PET. Parte dos itens, inclusive, será destinada aos ecopontos da cidade.

“O nosso objetivo é proporcionar a possibilidade às pessoas de darem a destinação correta a esse tipo de material reciclável. A iniciativa que promovemos com o Viveiro Municipal é fundamental para evitar descartes incorretos e, assim, contribuir com a preservação do meio ambiente”, disse a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, Larissa Ashiuchi.

De acordo com um estudo elaborado pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), não há um grau exato de biodegradação, mas estima-se que uma garrafa plástica leve centenas de anos para se decompor. “Por isso a importância de se pensar cada vez mais em formas de estimular a doação e a reutilização sustentável deste e de outros materiais recicláveis”, completou Larissa. O Viveiro Municipal está localizado na avenida Senador Roberto Simonsen, 340, no Jardim Imperador.

Crédito das fotos e Fonte: Wanderley Costa/Secop Suzano