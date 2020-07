O prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, recebeu em seu gabinete três pacientes curados no Hospital de campanha, inclusive 2 que foram intubados.



O médico Humberto Nakamura, diretor técnico do Hospital de Campanha, falou de como esse equipamento é importante para a saúde e como está salvando vidas no município.

“Agradeço a todos que estão envolvidos no Hospital de Campanha, ao prefeito Zé Biruta, idealizador desse projeto que está salvando muitas vidas e a sua determinação no enfrentamento do coronavírus,” disse o Dr. Nakamura.



A representante da empresa que administra o Hospital, garantiu que, esse equipamento de saúde está funcionando com muita seriedade e que o prefeito está de parabéns por ter colocado à disposição da população o Hospital de Campanha.



Já o prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, agradeceu a todos os funcionários do Hospital de Campanha e da secretaria de saúde, que estão no pelotão da frente do enfrentamento do coronavírus. “Receber esses pacientes curados aqui no meu gabinete é uma honra, fico emocionado e feliz por estarmos no caminho certo nessa luta contra esse inimigo invisível. Podem ter certeza que continuaremos salvando vidas com esse equipamento de saúde, que é de suma importância para nossa população, aproveito e peço a todos que se possível continuem em casa e mantenham o distanciamento social,” frisou Zé Biruta.



Um dos pacientes curados, José Cícero Alves Barro, ficou internado no Hospital de Campanha por 21 dias, inclusive 6 dias, no leito de UTI, onde precisou de oxigênio. “Agradeço a toda equipe do Hospital e ao prefeito por colocar a todos esse equipamento, e que inclusive, salvou a minha vida, obrigado de coração,” disse Cícero.



Participaram desse encontro surpresa além dos pacientes curados, a secretaria da fazenda e governo Silvana Francinete e diretores da secretaria municipal de saúde do município.

Fonte: DeCom Ferraz