Por meio de uma das câmeras do Sistema Detecta em Suzano, um veículo com queixa de apropriação indébita foi localizado na manhã de sexta-feira (03/07) na cidade. O condutor era um indivíduo com várias passagens pela polícia. A ação foi rápida e ocorreu por meio da parceria entre a Central de Segurança Integrada (CSI) e a Polícia Militar (PM). O motorista e o automóvel foram conduzidos à Delegacia Central para as providências necessárias.

A irregularidade foi constatada durante a passagem do carro, marca Renault, modelo Logan, cor cinza, sob o equipamento do Sistema Detecta instalado na pista sentido bairro-centro da rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66), altura do Jardim Natal, por volta das 11 horas. De imediato, a informação de que se tratava de um veículo com queixa de apropriação indébita foi recebida por um soldado da PM que atua na CSI, gerenciada pela Prefeitura de Suzano, e transmitida para as viaturas da corporação.

Uma equipe realizou a abordagem na mesma via, momentos depois, nas proximidades da estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Durante a consulta, descobriu-se que o automóvel era de uma locadora e o locatário havia parado de pagar o aluguel, mas continuado com o carro. Também verificou-se que o motorista tinha passagens na Justiça por roubo, estelionato e extorsão. Por esta razão, ambos foram encaminhados para a autoridade de plantão da Polícia Civil na Delegacia Central.

“Essa parceria da Prefeitura de Suzano com o governo do Estado, por meio da CSI e da Polícia Militar, tem sido fundamental para o combate aos delitos e à violência em nossa cidade. E essa ocorrência mostrou que a resposta é rápida, imediata, um importante serviço prestado à população”, destacou o assessor especial Jefferson Ferreira dos Santos, da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã.

O Detecta é um sistema de monitoramento inteligente implantado pelo governo do Estado de São Paulo por meio do uso de câmeras, combinado com o maior banco de dados de informações policiais da América Latina. Atualmente, Suzano conta com 32 equipamentos para este serviço.

Crédito das fotos e Fonte: Irineu Junior/Secop Suzano