O prefeito Marcus Melo entregou na manhã desta quinta-feira (02/07) o CEIM Anésio Urbano, na Vila Natal. A nova creche, localizada na Rua Manoel Inácio da Silva Alvarenga esquina com Rua Desidério Jorge, tem capacidade para atender 200 alunos de zero a três anos em período integral. A unidade conta com sete salas de atividades, dois berçários, pátio coberto, refeitório, além das áreas pedagógica, administrativa, serviços e de convívio. Esta é a terceira creche entregue nos últimos dias, dentre as 21 obras que estão sendo entregues na cidade desde o dia 15 de junho. A nova unidade, construída no novo modelo sustentável, será administrada pela Associação Beneficente Vila Nova União.



“Mogi das Cruzes está avançando em todas as áreas. Um grande diferencial da educação e nossa cidade é o material didático padrão utilizado em todas as escolas municipais e conveniadas, que foi destacado pela Fundação Lemann como exemplo para outras cidades. Mogi tem 50% de alunos em período integral, ampliamos a capacidade dos novos prédios e continuamos construindo com recursos do município, mesmo num momento de crise”, destacou o chefe do executivo.



O vice-prefeito Juliano Abe destacou a evolução no atendimento à educação infantil na cidade. “Nossa cidade tem evoluído na área de educação, desde a padronização das plantas das creches, as políticas públicas implantadas em parceria com as entidades sociais e agora com os prédios sustentáveis e o ensino infantil com mais qualidade a partir de um material específico, feito exclusivamente para a rede municipal”, disse. A importância deste trabalho de base desde a educação infantil foi também foi destacada pela secretária de Educação, Juliana Guedes. “O alicerce de toda a educação está nas escolas de educação infantil”, arfirmou.



Com mais de 40 anos, como representante do bairro da Vila Nova União, a presidente da Associação Beneficente Vila Nova União, Rosa Maria Antunes Cubas destacou os investimentos que o bairro está recebendo pela Administração Municipal. “Esta creche era um sonho para nós. Estou há 44 anos no bairro e agradecemos pelo compromisso com a gente. Nosso bairro está regularizado, temos esta nova creche que vai empregar 32 pessoas, além da reforma do posto de saúde e construção da Unidade de Saúde da Família”, disse.

Sobre o patrono

O patrono da creche Anésio Urbano se destacou por sua contribuição para o desenvolvi mento do comércio mogiano e também por participar ativamente na vida social da cidade. Foi vereador, provedor da Santa Casa de Misericórdia e presidiu a Associação Comercial e Industrial da Cidade. Recebeu o título de Cidadão Mogiano em 1963 e a medalha de ouro de “Consciência Municipalista”, outorgada pela Administração Municipal 1969, devido ao seu trabalho para evitar o desmembramento dos distritos de Braz Cubas e Jundiapeba.

“É uma honra ter a figura de meu pai gravada nessa obra maravilhosa. O grande legado deixado por ele agora se perpetua. Foi um pai presente e carinhoso, homem de valores, compromissado com seu povo e sua cidade e com disposição de empreender”, contou Aurora Urbano, filha do patrono, que estava acompanhada por seu primo Otto Urbano Andere. A propositura foi feita pelo vereador Protássio Nogueira, que contou algumas curiosidades sobre o patrono apresentadas pelo jornalista Chico Ornellas e destacou a importância da homenagem. ”É um orgulho homenagear pessoas como ele, que tanto fizeram por nossa cidade”, disse.



Participaram do evento os secretários municipais de Gabinete Romildo Campelo e de Obras, Thiago Takeuchi de Oliveira, o presidente da Câmara Municipal, Sadao Sakai e os vereadores José Francimário Vieira, Diego de Amorim Martins, Pedro Komura.

