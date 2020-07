A previsão inicial é que a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos invista em torno de R$5,3 milhões para instalar e manter por quatro meses, podendo ser prorrogado o hospital de campanha, no Jardim Santa Rosa, porém, o vereador Antonio Marcos Atanazio (Solidariedade), o Marcos BR resolveu solicitar um balanço parcial das atividades e dos custos financeiros desde a sua inauguração no dia 21 de maio até a presente data. O requerimento dele foi aprovado em única discussão, na segunda-feira, dia 29.

Nele, o parlamentar quer saber quantos atendimentos já foram feitos na central de triagem do hospital de campanha, o número de pessoas testadas contra a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), na central provisória e a quantidade de pacientes que utilizaram a ala de enfermaria e, ao mesmo tempo, dos que foram internados nos dez Centros de Terapia Intensiva (CTIs). Além disso, Marcos BR pediu ainda informações do percentual de óbitos e quantas pessoas foram curadas.

Segundo ele, a implantação do hospital de campanha foi uma medida ousada da atual administração da cidade e, portanto, devido a sua importância nesse momento de enfrentamento a terrível crise sanitária porque passa a nossa cidade, o restante do país e do planeta sempre foi favorável à decisão adotada pela municipalidade. Em todo caso, mesmo apoiando desde o seu começo a construção da unidade hospitalar provisória, o vereador garante que sente-se no dever de fiscalizar o que está sendo feito no local.

“No fundo, nós vereadores somos cobrados nas ruas por moradores e, por isso, precisamos ter dados oficiais para podermos responder a todos os questionamentos de munícipes”, diz Marcos BR. Ele acrescentou ainda que a sua maior preocupação é com o dinheiro público investido no hospital de campanha. O parlamentar também pontuou a falta de propaganda do local, ou seja, a população em geral não está sendo suficientemente esclarecida sobre a existência da central temporária contra a Covid-19.

Por Pedro Ferreira