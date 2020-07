Por Junior dos Anjos



O programa Cenário Debates, da TV Cenário, recebeu na noite de 07 de julho, o deputado estadual Rodrigo Gambale, a professora Ferrazense Priscila Gambale e o Médico Luiz Antônio em um debate de altíssimo nível e com um excelente índice de audiência. A mediação do mesmo ficou a cargo do jornalista Jairzinho Ambrósio.

Grande liderança política, Rodrigo Gambale é Ferrazense, empresário e, atualmente é deputado estadual pelo Partido Social Liberal – PSL, no qual foi eleito no pleito de 2018. Bastante atuante na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – ALESP, tem como bandeira a Saúde, Transporte, Segurança, Educação e a Defesa dos Direitos do Consumidor.

Priscila Gambale é Ferrazense, mulher, mãe, dona de casa e professora. Graduada em Pedagogia e Educação Física, Psicopedagoga, pós-graduada em Gestão Escolar, pós-graduanda em Gestão Pública e, Mestre na área de Educação pela Pontifica Universidade – PUC – SP.

O renomado Dr. Luiz Antônio, é paulista de nascimento, mas Ferrazense de coração. Com mais de 36 anos vivendo no município. Formado em Medicina, atuante na área de Geriatria e uma vida dedicada ao Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos.

O apresentador Jairzinho Ambrósio fez uma introdução sobre a temática do programa e na ocasião, fez as boas-vindas aos entrevistados, no qual cada participante teve a oportunidade de externar os seus agradecimentos pelo convite do Grupo Cenário de Comunicação e também saudando os munícipes que acompanhavam a Live.

A primeira pergunta foi dirigida ao deputado estadual Rodrigo Gambale, sobre o seu ingresso na política. O mesmo explicou sobre os serviços prestados ao município como radialista, a sua campanha eleitoral que o elegeu como o primeiro deputado estadual da cidade de Ferraz de Vasconcelos e deixou claro que não é pré-candidato a prefeito de Ferraz no pleito de 2020.

O jornalista Jairzinho, ao se dirigir a Priscila Gambale, foi enfático de perguntar sobre como procedeu o ingresso da mesma na esfera política. A pré-candidata a prefeita por Ferraz de Vasconcelos fez questão de esclarecer que, apesar do que muitos acham que a mesma está ‘entrando’ recentemente na política por conta da eleição de Rodrigo Gambale como deputado, ela já é atuante desde o ano de 1996, sempre no município de Ferraz, consolidando assim uma gama de experiência na esfera política.

Dr. Luiz Antônio, fez um preâmbulo sobre a sua trajetória como médico no Hospital Regional de Ferraz e fez questão de frisar que, graças a dedicação do deputado estadual Rodrigo Gambale, o Hospital pode obter recursos e melhorias que há muito tempo vinha lutando, mas que consolidou com o apoio do deputado.

Os entrevistados não se furtaram em responder as perguntas do internautas que garantiram os mais diversos questionamentos, a saber: moradia, Saúde, Transporte Público, Terceira Idade, Mulher na Política, dentre outros. Os mesmo teceram opiniões sobre os temas supracitados.

Confira a entrevista na íntegra com Rodrigo Gambale, Priscila Gambale e o Dr. Luiz Antônio ao programa Cenário Debates, da TV Cenário, pela página do Facebook.